自體免疫病增心臟病風險　紅斑狼瘡患者風險高4倍

自體免疫疾病是心臟病的高危因素，例如紅斑狼瘡患者，患上心臟病的風險較一般人增加4倍，而女性自體免疫疾病患者的風險更較男性高80%。故一旦患上自體免疫疾病，有關患者的心臟衰竭死亡風險會較正常人增加近15%。心臟專科醫生建議，患有自體免疫疾病的人士，應每年進行一次身體檢查，並要注意病情是否受控。

香港港安醫院—司徒拔道駐院心臟科顧問醫生盧家業表示，自體免疫疾病是指人體的自體免疫系統，誤把體內的正常細胞或組織視作外來異物，從而產生自體對抗的抗體，引起局部炎症反應，甚至誘導細胞、組織、器官發生病變及組織損傷。他指出，由自體免疫疾病引起的慢性炎症，可造成動脈粥樣硬化，患者的血管內壁會逐漸累積脂肪斑塊，導致血管收窄，以至形成血栓，造成動脈完全堵塞，繼而引致心血管疾病。

同時，自體免疫疾病亦會影響心臟結構，例如心內膜、心肌、心包炎及冠狀動脈等，形成包括心內膜炎、心肌炎、心律不正、急性冠狀動脈綜合症、缺血性心臟病（中風）等情況。本港常見的自體免疫疾病，包括銀屑病、系統性紅斑狼瘡、乾燥症、硬皮症及類風濕性關節炎，發病率為總人口的0.3至1%，當中女性的發病率較男性高80%，故女性心臓病風險亦相應增加。

盧家業表示，不同自體免疫疾病均會增加心臟病的風險。以銀屑病為例，患者患上冠心病的機率較常人高出91%；類風濕關節炎患者患上慢性心臟衰竭、冠心病，則較常人增加2倍；而系統性紅斑狼瘡更會增加3至4倍患上心臟疾病風險。他稱，自體免疫疾病患者因心臟衰竭而死亡的風險，較正常人增加14%。

他又提到，自體免疫疾病的病因未明，部分可能是家族遺傳，強調自體免疫疾病並非老人病，例如紅斑狼瘡，患者通常較年輕，即使剛成年亦有機會患病。他建議患者可因應自己病情，與主診醫生溝通，共同制定合適的方案。除了定期接受身體檢查，患者亦須改變不良的生活習慣，做到飲食均衡、勤做運動、戒煙等。同時，患者亦須控制自體免疫疾病，以免增加心臟病的風險。