東方日報A1：遺中大爛攤子　校長段崇智請辭

被批管治混亂的香港中文大學不足一月再現高層人事變動。校方昨公告，校長段崇智前日向校董會請辭獲接納，段留任至明年1月、期內校董會將物色新校長。中大校董會上月14日才「即炒」副校長（行政）兼秘書長吳樹培。今次段崇智又在新任期生效僅一周時，自行割捨每年最少750萬元年薪的高職，有指這是「自己走、贏體面」的選擇。有議員則對段在反修例示威、中大二號橋暴動及校政管理混亂等事件應對表現相當不滿，也有人批評他過去幾年言行惹爭議，在校董會改革「事事縮沙」，自行請辭對大學及他個人更有利。也有議員指事件會在學界釀「寒蟬效應」，或令更多學者憂慮和退縮。

段崇智是生物醫學幹細胞研究者，研究領域是人體肌肉骨骼系統。他於2018年1月1日接替沈祖堯擔任中大校長，至今在任中大校長一職6年。本來於2022年4月獲續任3年，本月1日新任期剛生效，但他日前遞信，變相甫續任已辭職。段崇智在請辭聲明中表明，中大已落實新管治架構「此時是讓大學物色一位新校長的合適時機」，又表示履行中大創校使命是他畢生光榮，將在未來12個月不遺餘力確保大學的管理及運作得以暢順延續及過渡。

議員梁美芬對段請辭並不意外，指段崇智過去管治中大出現多項引起公眾關注的事件，有個別議員對其在2019年處理方法「非常不滿」，近年又爆出中大醫院財務問題、拒絕出席立法會會議等問題，認為他請辭只是「個人決定」。議員李梓敬則指，段崇智處理2019年的手法有不少爭議，如今選擇辭職是「負責任的做法」，又相信隨住他辭職，其管治期間的事亦要「告一段落」。

議員狄志遠認為段崇智辭任有「政治因素」，憂慮事件會令國際擔心香港學術自由受影響，對於學者而言，學術自由十分重要，事件或影響香港大學學界在全球招聘工作。同時，事件亦會令香港學者噤聲，他過去接觸一些活躍的學者如今都不發聲，恐事件會令學者更為憂慮和退縮，「寒蟬效應」影響學界。

身兼中大校董的議員日內會回應事件。中大評議會則對段請辭感到惋惜，祝願他離任後能夠回歸心靈的平靜，繼續在再生醫學領域的研究上取得突破成果。

教育局昨亦發文回應段崇智請辭，深信中大校董會將基於大學的長遠利益及發展需要，就校長聘任事宜作出適當安排，使大學能夠繼續提供優質教育，為香港和國家培育優秀人才。教育資助委員會主席雷添良則表示尊重其個人決定，並表揚中大在段崇智擔任校長期間取得的驕人學術成就。

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