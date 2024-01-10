1月及2月日均取消12航班國泰致歉　成立工作小組跟進徹查事件

本港復常後出行人數驟升，選擇乘搭國泰航空外遊的人數頗眾，國泰航空近日取消部分1月及2月的航班，令部分出行市民大失預算。為確保農曆新年旅遊高峰期間，即2月7日至18日的航班如常運作，國泰航空已於1月及2月取消平均每日12班(或約6對)航班，取消的程序現已完成，已就最新的安排通知受影響顧客。

國泰航空承認，這次航班臨時改動不單有負顧客的期望，亦遠遠不符該公司自訂的標準。有鑒於此，營運及航空服務總裁麥皓雲現正親自率領工作小組跟進及徹查事件起因，並落實改善方案。麥皓雲就近期航班調動向受影響顧客誠摯致歉，並指聖誕節及新年期間，國泰指低估了所需的候命機師數目，並一直努力尋求解決方案。

為確保航務運作穩定，國泰基於1月的機師值勤表早於12月中編定，候命機師不足的問題延續至1月，需取消本月首兩周部分航班，其中以1月7日為最多，涉及27班或14對航班，其後將陸續減少。由於部分航班的取消通知期較短，國泰對顧客帶來種種不便深表歉意。

國泰已預先取消2月的部分航班。總體而言，在1月1日至2月29日期間出行的受影響顧客，逾96%獲安排轉乘距原定起飛時間24小時內的替代航班；當中93% 轉乘其他國泰航班，而其餘顧客則獲安排轉乘夥伴航空公司的航班。