暫緩追租1宗違例檢控　至去年底公司清盤呈請每月46宗

受到疫情期間收緊社交距離措施影響，中小企陷入經營和周轉困難，2022年發表的財政預算案提出暫緩追租的措施。根據差餉物業估價署的記錄，自2022年5月1日(即條例生效)以來，有1宗涉嫌業主在保護期內採取有關追討欠租行動的檢控個案，該名業主亦已在法庭上認罪。

財經事務及庫務局局長許正宇今日(10日)書面回覆議員洪雯的提問，除作出上述回覆外，又指根據資料顯示在2022年8月截至2023年12月，全港公司清盤呈請的宗數並沒有急速增加，平均每月46宗。

當局指暫緩追討欠租措施是非常時期推出的非常措施，目的是避免出現大規模的中小企業倒閉,令到最受疫情影響的較低收入人士失去工作。政府在推出暫緩追討欠租措施時，預計約有13萬家中小企可受惠於該措施，當局相信措施已達到協助保障就業和維護香港經濟元氣的作用。

政府在2022/2023年度財政預算案中宣布透過立法實施暫緩追討欠租安排，禁止業主在3個月的保護期，即2022年5月1日至2022年7月31日期間，對指定行業未能如期繳交租金的商業租戶採取終止租賃、中止提供服務或其他相關法律行動。