議員批職安例罰則欠阻嚇力　政府指平均告7.5個僱主就告1工人

為防止工業意外，當局已於去年修訂職安建條例和提高相關罸則，但嚴重意外仍不時發生，有議員在今日（10日）的立法會大會上質疑職安健相關法例未能起到足夠的阻嚇作用，又關注到不熟悉本地工作環境的外勞如何安全地投入工作。亦有議員主張鼓勵承建商使用科技和扣分制，以改善職安健水平。

議員陳仲尼提出口頭質詢，關注政府有否加強執法、宣傳及教育工作，以促進建造業界的職業安全文化。議員陳永光主張協助業界善用科技以降低意外風險，工程界議員盧偉國認為建立安全文化之餘，亦要推行扣分制度。議員江玉歡自稱曾報讀工人「平安卡」課程，但導師在講解工業安全知識前，教導準工友一旦出事時不用擔心，要懂得在法官面前喊，她質疑平安咭課程質素，詢問政府會否作出監管。

勞工及福利局局長孫玉菡承認單靠修例和大幅提高罸則是不足夠的，但屬於必要措施。其他方面包括巡查執法和教育培訓，亦要加強，勞工處已全力去做。他又指職業安全，勞資都有責，政府除檢控僱主，亦會檢控違反條例的僱員，平均每告7.5個僱主，就會告一個工人。在過去5年，因違反職安健法例而被定罪的建造業承建商，截至2023年11月底的傳票數目是13,52張。

他指勞工處一直按風險為本的原則，密切留意各行業的職安健水平，適時制定及調整策略，推動職安健文化，防止意外發生，去年修訂的法例已提高違反職安健的罸則，為了達到改善職安健的目標，勞工處除了日常巡查，亦採取一系列的針對措施，由去年4月至今，已進行4次針對建造業的特別執法行動，針對安全表現欠佳皊地盤進行31次全面及深入的巡查行動，為加強巡旦執法的力度，勞工處成立多隊的特遣小組，針對建築地盤，尤其是新工程及高危工序的地盤作出巡查。

在教育培訓方面，他指勞工處已更新建造業強制性基本安全訓練課程，俗稱平安咭，以及密閉空間的強制情安全訓練課程的內容，以加強工友的安全意職，工友取得平安咭3年後，需修讀重新甄審資格的課程才可為平安咭續期，工友可在勞工處網頁溫故知新，勞工處節職業安全及訓練中心，去年一共舉辦813項課程同講座，當中有592項是同建造業安全有關。

至於外勞方面，則必需遵守本港的工業安的相關法規，一定要完成建造業平安咭的課程，需遵守專工專責的要求，以及需通過測試才可操作專業工具，工地亦需採智慧工地系統，總承建商要指派安全主任負責為所有輸入勞工，提供工地安全措施的簡介和使用的訓練。

發展局局長甯漢豪表示，過去在工務工程引入安全智慧工地系統，一直運作良好，成效顯著。當局過去著力鼓勵私人工程引用系統，並提高業界購置系統的資助額，但承認去年4月至12月，只接獲50多宗私營地盤希望購置系統的申請，因此當局會加大力度，下一步將向勞工處通報任何已購置系統的地盤，並向外公布，讓社會知悉無使用系統的地盤，達至推動作用。當局亦希望為中小型承建商度身訂造適合的系統，如果使用率仍然較低，政府不排除研究強制使用。