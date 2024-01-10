港大醫學院聯懲教署推丙肝篩查計劃　106名在囚人士參與

港大醫學院團隊聯同懲教署推行為期3年的丙型肝炎篩查先導計劃，向特定丙肝高危群組提供服務，為自願參與的合資格在囚人士進行檢測，並替帶病毒者提供抗病毒藥物治療，預期治療率逾9成。

有關計劃去年10月率先在赤柱監獄推行，目標邀請約500名合資格在囚人士參加。截至去年12月4日，共106名在囚人士參與，所有確診丙肝在囚人士在確診後1個月內獲發直接抗病毒藥物，整個療程期為2至3個月。研究團隊指，會在2026年底計劃完結後收集數據進行研究分析。團隊又表示，因本地丙肝病毒感染率只有0.32%，即約有2.2萬名患者，難以透過大型篩查找出患者，因此以「目標群組消除」策略，集中資源為特定丙肝高危群組提供服務，能更有效提供篩查及治療。

港大醫學院臨床醫學學院丙科學系腸胃及肝臟科主任兼講座教授袁孟峰表示，曾經共用針筒或有「男男性接觸」等人士有較高風險感染丙肝。而絕大部分丙肝患者均没有病徵，計劃能提高在因人士對丙肝的認識，為合資格人士進行篩查及治療，減少患者因延缓治療導致病情惡化及罹患嚴重肝病的風險，大大減輕延醫對醫療系統及資源的負擔。

懲教署高級監督黃啟泰則表示，計劃為在囚人士提供健康教育及輔導、丙肝快速測試、及為確診的在囚人士處方直接抗病毒藥物，過程簡單快捷，毋須押解在囚人士到外間醫院接受檢查及治療，合資格在囚人士亦踴躍參與計劃。