政府擬研「可加可減」機制　按嚴重程式決定急症室收費

政府正初步研究增加急症室收費，以打擊濫用，衞生官員表示，檢討方向為「可加可減」機制，危殆及危急病人收費，可低於現水平的180港元；次緊急及非緊急病人收費則升至貼近家庭醫生水平；又指急症室工作辛苦，要培養急症室醫生及鼓勵護士加入本已不易，若因收費太低導致濫用，或令急症室醫生對前景失望，從而加劇流失。

衞生官員說，概念是輕症及慢病病人應透過基層醫療處理，而目前本港正面對人手及醫療資源問題，故是檢討收費的適當時機，檢討過程中會考慮市民承擔能力及資源分配的優次，以防濫用，但暫時未有方案，當局將適時解釋。

官員又提到，收費檢討需整體去看，肯定是一次過檢討所有收費，得悉有部分經濟能力較差、領取綜援巿民，出於「共付額」考慮，未必願意參與慢性疾病共同治理計劃，故當局會在這方面做好工作，令這批巿民亦能參與慢病共治篩查，隨後始在普通科門診調整服務。

另外，醫衞局表示，正檢討公營醫療服務收費，將針對資源分配失衡較嚴重服務，重點考慮改善收費安排，引導市民善用公營醫療服務，以有效地運用有限資源。消息指，討論範圍包括涵蓋其他公院醫療服務加費，或由免費轉為收費，其中一方向是將急症室「拆件」收費，即「驗血」和「照X光」等服務日後或需額外收費。