正商討擴大一簽多行措施　當局稱與內地保持緊密溝通

自內地與香港於去年年初恢復全面通關以來，北上的香港旅客數目明顯增加，南下的內地旅客數目則明顯下降，對香港的消費市場造成頗大打擊。有議員今（10日）質詢政府會否檢視現時香港的旅客承載力，並在下月農曆新年前恢復一簽多行措施，甚至將一簽多行措施進一步擴展至粵港澳大灣區其他內地城市，但當局回覆指政府一直與內地相關部位就安排實施情況及未來路向保持溝通，現階段未有進一步補充。

議員田北辰提出質詢，指過去政府因應香港的旅客承載力問題，以及為令旅客有更佳的體驗和減低其對本地居民的影響，深圳户籍居民赴港的個人遊簽注於數年前由一簽多行改為一周一行，詢問政府有沒有重新檢視，並恢復一簽多行措施。

署理文化體育及旅遊局局長劉震表示，去年全年訪港旅客人次超過3480萬人，遠超旅發局預測，剛過去除夕元旦假期期間，約有43萬人次內地旅客訪港，與疫情前比較，約為2017年及2018年同期平均73%，而目前有49個指定內定城市和資格居民可申請個人遊簽注，目前大部分內地旅客透過個人遊計劃訪港，佔2023年整體內地訪港旅客的60%。

劉續指現時各項大型跨境基建相繼落成，香港跨境交通運輸能力大幅增強，1小時生活圈範圍不斷擴大，預計將有更多內地旅客以不過夜形式訪港，指他們的旅遊習慣和一般旅客不同，「更加接近本地居民」，寧願再次往返也不外宿，但內地過夜客平均逗留香港時間由疫情前約3.1晚，則有去年第3季3.4晚，反映香港景點和活動對傳統意義的旅客有足夠吸引力。不過，就恢復一簽多行措施、擴大政策至其他城市，他指政府一直與內地相關部位就安排實施情況及未來路向保持溝通，現階段未有進一步補充。

針對2024年春節假期，他指政務司司長會主持大型活動過關交通安排統籌會議，加強統籌相關部門和業界，確保旅客過關安排暢順，文體旅局也會密切留意內地旅客入境情況，持續監察入境人數。

議員鄭泳舜指香港的宣傳和交通配套有改善空間，美斯、碧咸即將會和球隊來港，詢問當局有否做好交通預案，以及會否請碧咸去夜繽紛、名店商舖購買，宣傳香港。劉表示所有大型活動和盛事活動政府均會召開跨部門統籌會議，務求讓參與活動人士有秩序參與，盛事也會加緊宣傳，宣揚香港優勢和景點，亦會和組織方商討，如何有相關安排令他們可以接觸香港優勢、向全世界宣示。

針對有聲音指開徵離境稅，身兼行政會議成員的議員林健鋒表示此舉會因小失大，窒礙香港融入內地和兩地交往，劉指會留意不同聲音作綜合考慮。

另外，除夕夜大批內地旅客滯留，事件鬧得滿城風雨。就24小時通關的主張，田北辰指頂多只能一、兩晚，而不能成為恒常性措施，事關羅湖同埋落馬洲口岸，一旦24小時通關就必須鐵路通宵運作來配合，然而鐵路運作牽一髮動全身，不能僅得一兩條線路而是整個網絡通車，因此難以要求多條鐵路線長期為24小時通關「陪跑」，不過若遇上重大節日，鐵路仍可以加班運作，但宜以凌晨3 時為限。蓮塘口岸方面，若24小時通關亦必須有足夠的皇巴士接駁，可是一旦增加皇巴士數量，在平常過關人數較少的日子，一些皇巴士難免要接載空氣，不符效益。