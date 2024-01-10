七成人支持復辦「一簽多行」 工會籲「一區一特色」避免同質化

在經濟不明朗、消費模式轉型等因素下，本港零售行業復甦力度未如理想，消息指政府正探討恢復開放深圳戶籍居民「一簽多行」，帶動本港經濟發展。香港百貨、商業僱員總會今日(10日)公布一項問卷調查，結果發現逾半受訪者支持復辦措施，認為這能夠扶助本地零售業。

香港百貨、商業僱員總會去年12月28日至今年1月5日，進行網上問卷調整，成功收回392份有效回覆。結果發現，分別有28.1%人及41.3%人表示非常支持及支持復辦「一簽多行」，逾半人支持將措施擴至大灣區其他地區。受訪者中，最多人認為當局應加強關注「阻街」情況，其次是交通、社區承載力以及通脹問題。

總會亦指出，隨着內地零售業，旅遊業發展愈趨多元、以及價格、體驗等因素，措施所帶動的經濟效果有可能不如以前，當局及本地企業需思考如何在旅遊體驗、社區特色、產品質素上提供差異化，以重新吸引旅客訪港。

總會又指，不少旅客表示本港旅遊景點十年不變，因而缺乏再次訪港意願，期望當局除在各區增設「打卡」地標、舉辧節日系列活動等短期措施外，各區之間需要避免同質化，長遠建立起「一區一特色」，令旅客重燃新鮮感，包括可透過「共構、共建」方式，增強民間帶動地區經濟的角色，既可發揮民間創意，同時增強市民對社區的聚集力。