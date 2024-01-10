撻落地左右搖腿擘一字馬　童樂居前職員承認37條虐兒罪候判

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」，有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。至今共34名女職員被起訴，區院於昨日（9日）處理涉及16名被告的案件，當中有9人承認共30罪，其中2人將於下周一（15日）判刑。9人中的其中1人，另外亦單獨涉及42條虐兒罪，並於今（10日）在區院承認當中37條控罪，涉及超過22名幼童，且涉及125次事件。被告曾以掌摑、拍打、屈手指腳趾及把幼童雙腿擘至一字碼等手法施虐。法官把案件押後至其他不認罪被告的案件審結後，才處理被告的求情及判刑。

本案涉及的被告是趙詠茜（46歲），她昨日已就涉及16名被告的案件中承認12項虐兒罪。至於她獨自被控的案件共涉42項虐兒罪，她承認當中的37項控罪，涉案時間為2021年10月29日至2022年12月17日，並於童樂居內發生，當中涉及22名1至3歲的匿名事主及多名不知身份幼童。至於餘下5項控罪則獲准於法庭存檔。

本案案情指，被告趙詠茜自2019年2月起在童樂居工作。該處的閉路電視拍到趙於案發時段內，分別在同樂居內向眾多男女事主施虐，共涉及125次事件。當中大部分事主均涉及不止1次施虐事件，有事主更涉及多達38次施虐事件。案情顯示，被告會以不同手法向事主施虐，包括掌摑及捽面部、拍打後腦、腳踢幼童、屈其手指腳趾及以毛巾等鞭打等。而被告亦曾試過提起幼童把其摔落地、把幼童左右搖晃及把幼童的腿擘成一字馬。被告最終在同年12月22日被捕。已婚且育有兩女的被告，在警誡下承認曾向部分事主施虐。

案件編號：DCCC 146/2023