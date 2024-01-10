國泰航班準時率列亞太第十　全球廉航香港快運排第三

航空數據分析公司Cirium公布2023年航空準點表現排名，近日頻頻取消航班的國泰航空，2023年的準點率為76.32%，剛好打入亞太區十大，日本全日空航空及日本航空則包辦亞太區首兩位。廉航方面，國泰旗下香港快運表現優秀，排名全球第三、亞洲第一，準點率達85.23%。同時，報告亦列出全球二十大準時起飛機場，香港國際機場不入榜。

近日因機師人手短缺，導致多班航班接連取消的國泰航空，在是次報告中排名亞太區第10位，準點率為76.32%。根據報告，亞太區前三位依次為全日空航空、日本航空及泰國亞洲航空，其準點率分別為82.52%、82.58%及82.75%；第4至9位則是印度廉價航空靛藍航空、紐西蘭航空、嘉魯達印尼航空 、新加坡航空、菲律賓航空及越南航空，其準點率介乎82.12%至77.46%。

全球排名方面，頭三位是哥倫比亞航空、藍色巴西航空及卡塔爾航空，其準點率分別為85.73%、85.51%及85.11%。而亞太區排名前兩位的全日空及日本航空，則排名全球第7及第8位。

至於廉航類別，香港快運排行全球第三、亞洲第一，其準點率達85.23%，僅次南非薩法航空的92.36%，以及藍色巴西航空的85.51%。報告特別讚揚香港快運在內排名前三的廉航公司，認為它們不但做到廉航的優勢，更經常超越不少傳統航空公司，最大限度提高飛機利用率及減少航班延誤帶來的昂貴成本。

另外，報告同時列出全球二十大準時起飛機場，香港國際機場不入榜，前三名分別是美國明尼阿波利斯－聖保羅國際機場、印度拉吉夫·甘地國際機場及印度班加羅爾國際機場；早前發生撞機意外的日本羽田機場則排全球第8位。