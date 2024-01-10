司法機構首宗網上直播審訊　畫面較細影像有時略顯模糊

司法機構早前表示會探討在法院大樓外現場直播司法程序，並選定兩宗於本月在終審法院進行的上訴案件，試行以網上視頻方式現場直播法庭程序，測試有關現場直播安排的技術可行性。首宗被選定的案件今（10日）於終院開審並進行網上直播，直播的過程大致順暢，除畫面有時略為模糊外，亦可清楚聽到庭上的聲音。

司法機構於早前已曾提醒公眾人士不得錄製或使用現場直播片段作任何用途。任何人未經法庭事先批准而記錄、編輯或轉播現場直播內容即屬藐視法庭，或以侵犯版權論。警告訊息會在終審法院網站及現場直播畫面中的滾動字幕顯示。記者於今早登入收看直播時，須先閱讀及填寫同意相關使用條款。進入直播畫面，上方鏡頭拍攝着進行陳詞一方的律師，下方則有3個並列畫面則拍攝着5名主審法官，但畫面較細。直播畫面影像聲線大致流暢清晰且訊號穩定，不過整體影像有時略顯得模糊。

終院今開庭處理的案件，是女同性戀者MK就法援署撤回她就同性伴侶司法覆核案的法律援助提出的終審上訴審訊案。司法機構曾表示注意到並非所有司法程序均適合現場直播；現場直播上訴程序，尤其是終審法院的聆訊，是較為合適的案件，最終選定兩宗民事上訴案，試行作網上直播。

案件編號：FACV 8/2023