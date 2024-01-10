「一換一」3月底屆滿　截至去年11月逾6萬輛電動車落地

推動換電動車的「一換一」計劃將於3月底屆滿，環境及生態局表示，計劃推出至去年11月已有逾6萬輛電動私家車「落地」，增長逾6倍，但整體私家車數目卻沒增加。而且電動車佔新車比例已跳升至64.1%，認為計劃行之有效，又指政府正檢視計劃，適時公布最新安排。

俗稱「一換一」計劃的電動車首次登記稅的寬減安排自2018年推出，環境及生態局局長謝展寰今日(10日)書面回覆議員質詢時指，截至去年11月，已有近60,700輛電動私家車落地，並取代舊燃油私家車，約佔整體新電動私家車數目的97%。而電動私家車佔新登記私家車的比率亦由2019年的6.3%跳升至2023年11月的64.1%；登記電動車數目增長逾6倍，但整體登記私家車數目卻未見大增，只增加少於7%，顯示計劃沒有令市民多買新車。

謝展寰提到，環保署早前在4個政府露天停車場設置11個可提供中速充電器，試驗結果顯示，充電器能在戶外正常運作，但考慮到電力供應和空間限制、影響附近交通等因素，政府未有計劃在現有公眾咪錶停車位附近加裝充電設施。

至於《施政報告》提出在今年首季招標將兩幅空置油站用地轉型為快速充電站，謝指政府會考慮放寬相關土地契約條款，容許營運商擴大站內的便利店面積，以便提供車用物品和小食給司機及乘客在電動車充電時使用，但不打算要求營運商在站內設置食肆或超級市場。