上學年6748人棄教鞭　逾2600老師離職中學成重災區

本港教師人手不足問題嚴重，教師流失人數近年持續上升，根據教育局最新數字2022/23學年幼稚園計劃下幼稚園、公營及直資中小學以及特殊學校共流失6,748名教師，較2021/22學年的5,397上升25%，其中公營中學為重災區，有2,239名教師離職，流失率達9.8%，而直資中學的流失率更達10.1%，有426名教師離職。小學方面，公營小學及直資小學分別有1,917及119名教師離職，流失率達8.5%及8.9%。

至於幼稚園，2022/23學年共流失1,810名教師，其中年資10年或以下教師以大多數，有1,082人，流失率達19%，接近兩成，而年資11至15年及15年以上亦分別有118人名610人，流失率分別為13.3%及16.1%。

教育局局長蔡若蓮書面回覆議員提問時表示，教師流失的原因主要包括退休、進修、轉往其他類別學校任教、從事其他行業，以及其他私人理由離職，局方會密切留意教師人手的情況，適時採取措施確保教育質素不受影響及學校運作暢順。隨着未來學齡人口下降，教師的需求相信會相應減少。

她續指，近年已推行不少新措施「留人才」，例如2022/23學年開始改善小學中層管理人手、理順小學校長及副校長薪酬架構，增加教師晉升機會等，至於幼稚園方面，為挽留和吸引優秀教師亦一直鼓勵參加計劃的幼稚園設立專業階梯及提供具競爭力的薪酬。

蔡若蓮又提到2021/22及2022/23學年新入職而未接受師資培訓的教師數目較預期增加，教育局透過大學教育資助委員會向香港大學、香港中文大學和香港教育大學提供額外撥款，增加指定科目的學位教師教育文憑課程收生學額，以裝備未接受師資培訓的教師，從而提升整體的教育質素。