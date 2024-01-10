電子交易修例三讀通過　議員斥電子政府步伐慢

立法會今日(10日)三讀通過《2023年電子交易(修訂)條例草案》，容許以掛號郵遞和其他方式送達的文件以送達電子文本，並可以單一份電子文本送達文件或提供資訊。有議員指政府在電子政務方面的步伐緩慢，認為《條例草案》能進一步清除相關的法律障礙，不過也有議員指政府需要照顧少數而未有數碼通訊能力的市民，如仍然存在數碼鴻溝的長者。

過去送達電子紀錄並不適用於《通訊社註冊規例》(第 268 章，附屬法例 A)、《報刊註冊及發行規例》(第268 章，附屬法例 B)、《道路交通條例》(第 374 章)等條例，當中涉及若干表格、通知、陳述書、指示、拒絕、命令或要求。而《商營浴室規例》(第 132 章，附屬法例 I)、《食物業規例》(第 132 章，附屬法例 X)、《冰凍甜點規例》(第 132 章，附屬法例 AC)等條例亦要以多於一份文本送達文件或提供資訊。條例草案三讀通過後，可送達電子紀錄，以符合須以面交送達或郵遞以外的方式送達文件的規定；以及送達單一份電子文本，以符合須以多於一份實體文本送達文件的規定。

議員盧偉國指在疫情肆虐期間，不少公務員在家工作，全港很多打工仔亦利用網絡遙距上班，但「E到用時方恨少」，凸顯了香港在電子政務方面的步伐緩慢，例如工程項目裏很多審批程序，包括圖紙、開工紙及入伙紙等，仍在用很傳統很保守的方法提交。

另一議員陳仲尼則指政府需要照顧少數而未有數碼通訊能力的市民，如仍然存在數碼鴻溝的長者，且要做好配套和應變方案，因有時在初期執行時有各種問題，會影響服務質素和市民信心，如康體通，系統缺乏足夠的前期測試和預案，直言「沒為最後一公里把關」。

創新科技及工業局局長孫東回應指政府目標2024年年中前達致所有牌照、涉及申請和批核的服務及表格全面電子化；以及在2025年年底或之前，政府全面採用「智方便」，實現政府服務「一網通辦」，而是次立法建議為技術性修訂，讓更多政府服務可以全面配合電子化進程。