3年逾3.4萬宗非法佔用政府土地　僅54宗被定罪

非法佔用政府土地的情況時有發生，地政總署過去3年共接獲超過3.4萬宗非法佔用政府土地的個案。惟只有54宗個案被定罪，定罪率僅0.15%，罰款金額介乎1,000港元至13.7萬港元，當中僅3宗個案被判處監禁緩刑，監禁介乎2至4個月、緩刑3年。發展局局長甯漢豪指出，署方現時僅在佔用人於通知期限後，仍未停止佔用政府土地，才會採用檢控手段，相信此安排乃目前檢控數字不多的原因之一，又稱現階段無意提高相關刑罰。

地政總署數據顯示，由2021至2023年，署方接獲懷疑非法佔用政府土地的個案共有47,514宗，當中有34,407宗被證實非法佔用政府土地。過去3年，共有32,814宗個案被處理，仍在處理中的個案有37,174。數據又顯示，過去3年，僅僅54宗個案被定罪，當中5宗個案的罰款額為1,000港元；有23宗被判處超過1萬港元的罰款，當中最高罰款額為13.7萬港元，另有3宗個案被判處監禁緩刑，監禁介乎2至4個月、緩刑3年。

有議員反映，非法佔用政府土地的定罪門檻過高及罰款過低，有被定罪者只被罰款1,000港元。被問到會否增加刑罰以提高阻嚇力，甯漢豪透過書面答覆指出，政府已於2015年修訂《土地（雜項條文）條例》大幅提高罰則，並為重犯引入遞增的最高罰款制度，以及引入每日罰款的制度，包括首次定罪，最高可判處罰款50萬港元及監禁6個月，以及就違反法定通知的每一日，另處罰款5萬港元等。

她續指，法例修訂生效後，法庭判處的刑罰亦相應提升。由於法例下可判處的最高罰款額，已經遠高於法庭近年就個案判處的罰款額，認為現階段純粹增加刑罰未必有效提升阻嚇作用。她又提到，現行的條例框架，容許佔用人先自行停止佔用政府土地；當佔用人沒有按政府的法定通知，在限期前停止佔用，政府才會採用檢控手段，相信此安排相信是目前檢控數字不多的原因之一。甯漢豪表示，發展局及地政總署會繼續留意條例的執行情況，以及非法佔用政府土地的情況有否惡化。視乎上述工作的成效，當局會在有需要時，考慮如何提高阻嚇力，包括精簡檢控程序，例如引入其他簡易檢控方式等。

此外，地政總署在2019年中設立特別行動專責組，重點處理涉及較大面積政府土地被非法佔用，或私人農地的嚴重違契個案。截至去年11月底，專責組共完成逾1,500宗個案，累計清理超過44公頃被非法佔用政府土地，清拆逾2,400個非法或違契構築物，包括專責組鎖定的黑點及分區地政處的積壓個案。