30元一包「老鼠煙」充斥社區　傳單派上門無視法律

港府上年增加煙草稅逾30%，目前一包20支裝的香煙煙稅是50.12港元，市面的售價大約是78港元一包，不少煙民都覺得香煙賣得太貴。《東呼即應》近日發現，市面上出現一些便宜得非常可疑的煙，團體「長遠煙草政策關注組」早前亦有調查發現，售價低於或接近煙稅，俗稱的「老鼠煙」隨街也可買到，有店舖更只賣約30港元一包煙，唯一合理解釋就是「未完稅」，即屬非法私煙。除了市面舖頭，亦有私煙網站，吹捧推廣「疑似老鼠煙」牌子之餘，更聲稱「不用交重稅自然價格親民」。《東呼即應》收到觀眾報料，有私煙集團更會有人到屋邨派傳單宣傳，明目張膽犯法，《東呼即應》團隊深入調查這些私煙亂象。

香港私煙及老鼠煙問題嚴重，更有「地面化」的趨向，《東呼即應》日前在荃灣區發現有不少報紙檔、士多、生果店，甚至連花店都有便宜煙售賣，以為40港元已經是最便宜，誰不知低處未算低，有店舖賣一包煙只需要35港元。市民Kelvin（化名）表示所買的煙就是30或35港元一包，是經報紙檔或士多購買，有時去到士多買煙會發現有個鐵架，將煙放在架上，供客人試不同的味道。他又提到有地方可以致電買煙，更有送貨服務。

「長遠煙草政策關注組」召集人盧啟律指，比較常見的品牌是「迪X路」及「摩X」，價錢近乎是稅項的50.12港元，或是低於稅項，所以並不合常理;而當中若連人力、物力、運輸等資源計算的話，以個價錢出售的煙絕對有可疑，懷疑是私煙及老鼠煙。盧啟律表示在北角區、九龍城區及荃灣區進行調查，平均近5成的店舖有賣老鼠煙，當中包括辦館、報紙檔、士多甚至是生果店，而最嚴重的情況就是荃灣區，高達6成。他續指，私煙內的成分並不透明，對人或有一定影響，可能有報紙紙屑或其他的化學物質，在無監管下出現在市面上，更會危害吸煙的煙民。

除了街舖，亦有人會上屋邨派傳單，更有網站明目張膽賣私煙，聲稱不用交重稅、價格親民，引誘煙民轉投非法市場，但根本找不到有關生產商的資料。香港《吸煙（公眾衞生）條例》當中就有明確規定，任何人不得將或安排將吸煙產品廣告置於互聯網上，無論網站、傳單，或實體店所賣的是否私煙，只要有標明「提供煙草產品予顧客試食」，以及透過內容推廣、誘使、建議及促請購買或使用吸煙產品，明顯已經是犯法。盧啟律認為網上宣傳或是香煙在店舖的廣告等，控煙酒辦都沒有理會，導致私煙及老鼠煙湧現出來。