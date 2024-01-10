販毒集團用劏房公屋製毒儲存　拘5男女檢武器及200萬元毒品

執法部門早前經情報搜集及分析，鎖定一個由有黑幫背景男子牽頭的販毒集團，該名男子以酒店作基地，並利用一些劏房、公屋單位作為製毒工場及儲存中心，並把毒品供應予九龍區。至昨日(9日)上午約10時，執法人員採取行動，突擊搜查觀塘區一酒店單位、將軍澳一公屋單位及深水埗一間劏房，共拘捕2男3女(25至52歲)，其中兩名被捕女子為內地人，涉嫌「串謀販毒」、「串謀製毒」、「藏毒」、「無牌藏有槍械」、「藏有攻擊性武器」、「藏有第一部毒藥」及「藏有工具可作吸食用途」等被捕。

行動中，人員檢獲總值約200萬港元毒品，包括2.4公斤懷疑海洛英、240克懷疑冰毒，另有2支伸縮棍、一支伸縮棍電槍，18粒懷疑藍精靈，一批製毒及包裝工具，該5名被捕人士已被扣查，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

在這宗案件中，執法部門發現該販毒集團架構精密，各被捕人在集團內負責不同崗位，相信已把集團的上、下游成員一網打盡。而集團在不同地區租用不同的單位運作，包括公屋、舊式私人樓宇及酒店等作毒品儲存及製作工場，企圖增加執法人員追查難度。當中，疑犯使用的公屋毒品儲存倉已運作多個月，而在行動中檢獲的電槍和伸縮棍，更對公眾安全構成威脅。