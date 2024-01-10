30%滲水投訴調查逾90日　議員斥程序繁複　促善用科技加快進度

樓宇滲水令鄰居深感滋擾。由屋宇署及食環署組成的滲水投訴調查聯合辦事處在去年首9月共接獲約34,361宗舉報個案；而在當月有約1萬宗仍正進行調查。滲水辦指在2020至2022年間，約70%個案可於90個工作天內完成調查並告知結果。但議員楊永杰不滿滲水辦表現，指其跟進程序繁複，積壓大量舉報個案，促請滲水辦利用科技加快調查進度，並放寬展開調查門檻。

滲水辦現時的調查分3階段，首階段會量度滲水位置的濕度是否達35%或以上，若是則會安排第2階段調查，進行排水管色水測試等，確認滲水源頭；若未能找出滲水源頭，則會安排第三階段調查，由顧問公司在單位地台、牆壁等進行蓄水或灑水測試，以及採用紅外線熱成像分析及微波斷層掃描等科技偵察滲水源頭。

楊永杰指出，滲水辦跟進程序繁複，需時較長，導致積壓大量的舉報個案，認為政府應參考公正行，在第2階段調查進行色水測試時，一併使用紅外線或探地雷達等科技，加快調查速度。對於滲水辦自去年第3季在黃大仙、元朗、北區等試行合併第2及第3階段調查，楊認為若然合併調查能大幅縮短調查時間，滲水辦應盡快將試行安排擴大至全港各區。

楊又批評目前滲水辦處理樓宇滲水投訴門檻過高，未達標的舉報個案只能循公正行調查，指不時有地區個案與鄰居鬧上法庭，導致鄰舍關係破裂，建議放寬濕度門檻至25%，以受理更多舉報個案，並且設立樓宇滲水調解中心，化解住戶間不必要的糾紛，協助雙方達成有共識的解決方案，緩和鄰里關係。