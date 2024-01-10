網民指不肯放手利用天瑜「攞同情」　癌父斥無知：我無決定權

女童周天瑜在2018年罹患橫紋肌肉瘤，3年前於瑪麗醫院接受手術懷疑因醫療事故而慘成「植物人」。在上月30日醫生表示，天瑜的心臟開始出現衰竭，情況不樂觀。天瑜父親今日傍晚(10日)更新社交網站，提到網上有不少評論叫他放手，讓天瑜舒服地離去，更有惡意言論斥父親利用天瑜「攞同情、支援」。他重申，天瑜的生死去留從來都不是父母作主，一切都是醫生按病人的最佳利益去作決定，強調本港安樂死沒合法化。他續透露，女兒病危時已跟醫生達成共悉，決定在危急關頭不為天瑜搶救。

網上有留言針對天瑜父親，有部分網民希望他放手，讓天瑜離去；亦有人責罵「執著、無知、博取同情心」，更有人斥父親利用天瑜「攞同情、支援」，甚至靠天瑜庇蔭。對於這些言論，天瑜父親指，網民根本沒搞清楚現實情況，並形容「不要以為當父母的，就可以操控孩子的生殺大權」，並表示天瑜的生死去留、能否出院或回家、在那一家醫院留醫及治療方案等，從來都不是父母作主，一切都是醫生按病人的最佳利益去作決定。

天瑜父親續解釋，回應這些言論並不是為了反駁或辯解，更不是要公審別人，反而是希望向這些人解釋一下有關香港的醫療制度和法律問題。他提到香港「安樂死」還沒合法，即使是個有自主意識的成年人，面對甚麼不治之症、全身癱瘓或受盡病患折磨，「就連他本人都不可以按自己的意願，透過合法的途徑去提前結束自己的生命」，意味這完全是法律制度的問題，而非家人捨不捨得或道德問題。

他表示理解部分言論的背後是出於好意，跟大部分人一樣，他們也是心痛天瑜，不想她再受苦，但他促請網民發表評論時，要弄清楚問題的重點和基於事實，更反駁如有人說出「自己是出於自私而故意不肯放手，甚至是為了利用女兒博取同情和得到更多資源」，這是完全出於涼薄和無知。他最後指出，網絡欺凌是可惡可恨的行為，還好自己早已對這些網上的負面評論有了一定的免疫力，但對於其他情緒病患者來説，這些不負責任的言論，可能就是壓死他們的最後一根稻草。