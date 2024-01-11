「三會」延長任期惹疑　傳續任區議員但不可兼任正副主席

新一屆區議會任期將在今年1月1日起開展。政府在去年12月向俗稱「三會」即分區委員會、地區防火委員會及地區撲滅罪行的成員發信，宣布把成員的任期延長，惹起外界關注舉措是否與政府有意不再委任區議員出任「三會」成員有關。消息指，政府有意繼續委任區議員擔任「三會」成員，但區議員將不能兼任「三會」的正、副主席。

在去年12月10日的區議會換屆選舉中，有不少「三會」成員都進身區議會，而政府在同月18日以為配合開展地區治理的新篇章，宣布將「三會」委員的任期由原定今年年初到期，延長至今年3月31日，外界關注政府是否有意「大換血」。

據悉，政府有意繼續委任區議員擔任「三會」成員，認為此舉有助吸納意見，並且可以讓區議員更深入了解區內不同事項，但礙於新一屆區議員公務繁忙，區議員將不能繼續兼任「三會」的正、副主席。

政府早前公布「履職監察機制」，嚴格規定區議員日常工作，包括大會出席率要達8成、區議員必須參與每周一次的「會見市民計劃」等。

事實上，在新的區議會選制下，有意擔任循直選或間選參與區議會選舉，均需要「三會」成員提名，而且「三會」成員亦有權參選選舉委員會（第四界別），可以選出立法會議員，甚至特首。