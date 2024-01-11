康文署外展音樂短期課程接受報名　新課程教用AI創作音樂

康樂及文化事務署音樂事務處主辦的「外展音樂短期課程」正接受報名，一系列中西樂器基礎及音樂專題課程將於今年3至8月舉行。因應以人工智能(AI)製作音樂的熱潮興起，今期新增了「AI音樂創作入門」專題課程，參加者將學習運用包括AIVA和Tone Transfer等人工智能音樂創作工具，以及認識相關的音樂版權知識。該項課程歡迎成人報讀，參加者無需具備音樂資歷或演奏經驗，課程學費為360港元。

音樂事務處會亦會舉辦小豎琴、鍵盤、古典結他和夏威夷小結他入門課程；二胡、揚琴、古箏、小提琴和大提琴研習課程；中樂及西樂合奏課程；樂理一級和二級課程；聽音訓練課程；以及專為初學音樂的成人而設的「音樂通識入門」網上課程。課程學費由260至1,070港元不等。其他中西樂器基礎課程包括二胡、琵琶、中阮、揚琴、古箏、笛子、洞簫、小提琴、中提琴、大提琴、長笛、單簧管、薩克管和敲擊(鋼片琴和鼓板)。各課程全期學費1,140港元。

「外展音樂短期課程」以粵語授課，上課地點遍布港九新界，包括香港文化中心、沙田大會堂、屯門大會堂、北區大會堂、上環文娛中心、牛池灣文娛中心、葵青劇院、高山劇場、香港中央圖書館，以及音樂事務處香港區(灣仔)、旺角區、觀塘區、沙田區和荃灣區音樂中心。

有興趣參加人士可登入音樂事務處網頁報名，或於康文署轄下各表演場地及音樂事務處各音樂中心索取招生章程和報名表格。截止報名日期為本月30日，超額申請將以抽籤方式處理。首輪報名後，若尚餘名額，則由下月28日起以先到先得形式接受申請。