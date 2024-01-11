中產交稅多福利少乏支援　議員促減免差餉及地租

政府對中產支援少。立法會今日（11日）討論「關注中產階層的需要」的議員議案，有議員斥港府欠措施扶持中產，批評過往政府以沒有中產定義推卻處理中產問題，認為中產長期「交稅多、福利少」，會感到被政府忽略，憂慮會令怨氣會愈來愈重，中產感到不開心，直言對本港的長遠穩定發展百害而無一利，促減免差餉和地租。

議員管浩鳴指，近年本港「向上流」的機會愈來愈少，經濟急速放緩，再加上通脹加劇，營商環境亦持續轉差，不少企業縮減架構因而令高層職位出現斷層及收縮，令中產失去左大量的晉升機會，收入增長幅度亦大不如前，加上他們一直「交稅多、福利少」，長期感到被政府忽略，日積月累之下，憂慮怨氣會愈來愈重，對本港的長遠穩定發展百害而無一利，促請政府在下月的預算案中，為中產家庭延長自置居所貸款利息扣稅年期至25年，而最高扣減額則由每年的10萬元增至15萬元，同時提供減免差餉和地租等。議員狄志遠則指今日的中產人士感到不開心，「經常說香港已經不一樣，自由開放嘅空間收窄」，政府不願意聽取民意，對前景失去希望。

另一議員林新強亦指過去多年每次有議員提出中產議題，政府都以國際間無中產定義，以及政府推出多少項福利和未來規劃，「就當係過咗關」，直言相信「今次都唔例外」，指「國際無嘅中產定義，唔代表香港唔可以整個定義出嚟」，促港府設中產事務委員會，針對中產需要提出措施。

議員林琳則指中產「有苦自己知」，早年環球經濟景氣「勉強頂得住」，然而近年經濟不景市民都無法支撐，而本港中產人口佔所要的訴求卻一直被忽視，不少中產向她反映不願生育非不喜歡小朋友，而是因為生育帶來的壓力過大，舉例小朋友身子弱年幼時容易出現多項疾病，倡政府設兒童醫療券，提出家庭免稅額。議員楊永杰則相信對中產而言，單靠稅務寬減並不足夠，當局有責任營做家庭有善工作環境，促將工作「離線權」加入討論。