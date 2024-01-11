中產面對生育及子女教育等家庭問題　要求當局正視

中產人士面對不少的問題和挑戰，當中包括生育以及子女教育等家庭問題。在今日（11日）的立法會會議上，議員林琳則指中產「有苦自己知」，早年環球經濟景氣「勉強頂得住」，然而近年經濟不景市民都無法支撐，而本港中產人口佔所要的訴求卻一直被忽視，不少中產向她反映不願生育非不喜歡小朋友，而是因為生育帶來的壓力過大，舉例小朋友身子弱年幼時容易出現多項疾病，倡政府設兒童醫療券，提出家庭免稅額。

至於議員周文港指中產階層特別關心子女的教育，可是書薄費、補習費、樂器班「樣樣都唔嘢少」，根據教育局2023年數字，在過去一年，本地的國際學校有5627個剩餘學額，較上一年增加兩成，周認為現象並非好事，反映中產若非子女轉讀津校，就是已離開香港。周說香港教師人數下降速度，多過各間大學每年培訓教師的速度，擔心長此下去會影響香港發展動能。照顧年長父母雖是每個子女的責任，但對於中產而言，未能夠與父母同住，不代表不能盡孝心，畢竟港人的住戶居住面積中位數只得172呎，遠低於亞洲四小龍的其他地區，要求子女成家立室後和父母同住一蝸居並不現實 ，建議修改供養父母免稅額的條件，只需子女父母於同一個地方行政區居住即可。

議員陳沛良呼籲政府必須重視中產階層萎縮、中產向下流的現象。鑑於中產階層既要撫養子女，又要供養父母，開支龐大，建議推出累進式子女免稅額，以及提高供養父母/祖父母/外祖父母免稅額，藉此鼓勵中產生育和照顧長輩。有見政府提供的安老措施，主要集中於基層長者，陳建議政府應針對有經濟能力且有退休計劃需求的中產人士，將部分養老安老服務交由持續照料養老社區(CCRC)提供，包括提供資歷認證，與保險公司共同研發相關保險產品或者年金產品，並為購買相關產品的港人提供稅務優惠。

議員林素蔚關注中產家庭經濟負擔沉重，建議政府為中產家庭增設特殊教育兒童學習資源券。鼓勵生育方面，建議為中產家庭提供生育津貼，有0-5歲小朋友的中產家庭，每年能夠有2萬元的資助。林引述慈善機構的推算，本港有逾23萬「夾心照顧者」未可享政府服務並面對極大壓力，約九成人壓力爆煲。林建議政府制定相關政策，按中產或基層照顧者的需要，推出專項服務，如舉辦更多同路人會面的活動，由退休專業人士帶領線上討論或照顧課程等。