子宫頸癌新症10年增25%　每120名女性有1人患病

子宮頸癌是本港女性十大致命癌症之一，2021年有596宗新增個案，即大約每120名女性，就有1人在75歲前會患上子宮頸癌。衞生防護中心指，子宮頸癌新增個案按年上升，由2012年的469宗，升至2021年的596宗，10年間增加25%，惟接受篩查數字就下跌，2020至2022年只得52.1%，較2014至2015年的60.5%為低。

衞生防護中心非傳染病處首席醫生蘇佩嫦表示，坊間有不少對子宮頸檢查的謬誤，以為停經、無家族史和無症狀就等於無風險，部分人對檢查感到尷尬，不少婦女因此無定期檢查，未能在癌前病變階段得到適當治療，至確診時，期數已經較遲。

世衞轄下的研究機構將每年1月定為子宮頸癌關注月。衞生署呼籲年齡介乎25至64歲、曾有性經驗的婦女，即使無症狀都應該定期接受子宮頸篩查。而世衞和部分海外公共衞生機構，已把陰道HPV自我採樣，作為子宮頸篩查的有效方法，正研究在轄下部分母嬰健康院試行相關方法，初步計劃讓未進行過篩查婦女參與。