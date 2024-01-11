指加煙稅有效壓低吸煙率　政府或再加稅稱助市民戒煙

港府去年完成控煙策略公眾諮詢，曾提及大幅調升煙草稅至世界衞生組織建議的75%水平等策略，冀有助於2025年達到將吸煙率壓低至7.8%願景。不過，政府在下月即將的公布財政預算案，會否再加煙稅仍是未知數，有衞生官員今日(11日)表示，吸煙率要再降至7.8%目標並不容易，但世衞及全球數據已說明，加煙稅是其中一種降低吸煙率最有效的方法。

該官員強調，實際上吸煙時尼古丁成癃會令人難以戒除，去年加了31%煙稅，即見成效，戒煙熱線的求助個案立即急增3、40%，又指上次加煙稅後，因煙草商又再上調煙價，令稅款佔比降至約62%，與世衞建議的75%仍有距離，認為應循這一方面思考如何幫助市民戒煙，「真係有煙民話如果煙稅再加貴啲，就會決心戒煙」。

官員又指，煙草商透過加水果、薄荷等口味，以及塑造吸煙很時髦形象，引人吸食，致近年女性吸煙率的減幅停滯，吸煙總人數甚至有上升迹象，政府十分關注年輕群體和女性煙民情況。對會否如諮詢文件提出，日後禁止某一日期後出生人士買煙，官員稱諮詢期間很多項目獲市民支持，正分析及統整所有數據，部分策略涉及立法，亦需公眾理解，會分短、中、長期執行，將會很快公布並交代細節。