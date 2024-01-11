車Cam直擊：警察電單車追撞七人車　警車意外一日三宗

今日(11日)接連發生牽涉警車的交通意外。下午1時26分，一輛警察電單車在美孚荔枝角道、右轉入長沙灣道往旺角方向時，意外撞及前面一輛七人車車尾。涉事交通警員報稱下半身受傷，由救護車送往瑪嘉烈醫院治療，姓梁(62歲)七人車司機無恙。

有「車Cam」拍下意外一刻，顯示掛中港牌的七人車駛至長沙灣道路口時，司機因應地面畫有雙白線停車「睇一睇」交通情況。豈料，尾隨七人車行駛的警察電單車，駕車警員似乎無留意七人車情況，以右手操控電單車，同時低頭以左手「摷嘢」，完全沒有看望前面情況。結果，七人十煞掣停車後，警察電單車依然前行，最後直撞七人車車尾，警員與電單車亦「彈一彈」。警員停車後擬落地時，電單車也失平衡向左翻側，警員也倒在地上，七人車司機見狀落車察看警員傷勢。

此外，下午12時58分，一輛警車、一輛私家車及一輛醫管局小巴，沿九龍城亞皆老街西行駛至近露明道交界，警車與私家車因應交通情況停下，惟醫管局小巴懷疑收掣不及撞向私家車，並將其推前撼及警車，釀成3車串燒意外。姓蔡(30歲)私家車女司機報稱胸口痛，需要送院治療，姓蕭(49歲)小巴司機沒有受傷。

連同今晨柴灣有警員褪車，撞倒停泊咪錶私家車的意外，本港單日發生3宗涉及警車的交通意外，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。翻查紀錄，同類意外時有發生，2023年12月20日，一輛警車在西貢清水灣道迴旋處撼向一輛七人車，事件中幸無人受傷。

同年12月4日，有車Cam拍下一名交通警駕駛鐵騎沿元朗公路快線疾馳向東行，他疑「攝車罅」爬頭剷壆自炒，登時人仰車翻，一仆一碌，他頭部擦傷，清醒送院治理。同年11月12日，一輛警車沿青山公路荃灣段駛至大河道交界時，撞及一輛的士。警車車頭損毀，泵把甩脫，意外中無人受傷。同年11月9日，粉嶺沙頭角公路3輛警察電單車互撼，1名警員手腰受傷送院。