政黨建議當局全面撤辣兼下調股票印花稅　加稅將得不償失

香港經濟一潭死水。港府將在下月公布新一份財政預算案，有政黨今日(11日) 向政府提交建議，建議全面撤辣、下調股票印花稅稅率至0.05%、恢復一簽多行安排，並擴大至大灣區其他城市，以帶動「做大個餅」，增加投資者信心，賣地收入自然增加，「唔需要向市民荷包打主意」。有行會成員要求政府「千祈唔好加稅」，直言加稅必定影響投資者心態，特別是離境稅，會損害本港經濟，結果會「得不償失」。

去年政府在施政報告中，提出「減辣」樓市印花稅，和下調股票印花稅，然而樓市和股市交提未見起色，經民聯促請政府在施政報告中全面撤辣，同時下調股票印花稅。該黨主席議員盧偉國表示，樓市和股市在疫後不振，對香港經濟其他領域產生負面的連鎖反應，也削弱本地市民和海外投資者的信心，促樓市全面撤辣、下調股印花稅，同時放寬上市規則，重建經濟信心，以吸引外資和管理人才。他又強調不應加稅，「加稅只會令市民百上加斤」，當中離境稅亦不應在困難時期提出，政府要「做大個餅」。

地產及建造界議員龍漢標同樣促請撤辣強調開源節流非增加稅項，措政府過往收入多在土地收入，近年有重大赤字與疫情開支，以及賣地收入不理想有關。他相信問題在於目前政府政策不利市場經濟發展，強調如果可以推出措施增加投資者信心，賣地收入自然增加，「唔需要向市民荷包打主意」。他亦重申資本增值稅「萬萬不能」，因稅項與香港簡單低稅制度背道而馳。

身兼行會成員的議員林健鋒同樣不贊成加稅，包括離境稅，質疑「離境稅可以收到幾多？」，認為此舉破壞兩地感情，也阻礙交流，更建議盡快恢復一簽多行安排，並擴大至大灣區其他城市，同時擴大自由行的安排至更多內地城市，並將內地訪港旅客免稅額由5000元，增至10萬元。

早年兩地政府亦曾協商推出一簽多行，然而卻演變成中港矛盾，被問及會否憂慮日後再度出現有關情況，林健鋒認為一簽多行過去有幫助對經濟有幫助，以前有邊境出現問題只是有反對派製造問題，目前開關後都好平靜，相信以前趕旅客的情況不會好大規模出現，甚至不出現，又冀政府在開放關口時作出適當安排，特別是新春將至，本港運輸機構要做好交通安排，「唔好再一次令到旅客掃興」。