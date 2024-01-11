詐騙集團招攬商戶呃科技券資助　35人被捕涉款逾千萬

自去年7月起，執法部門自不同渠道，包括創新科技署的轉介，收到涉及「科技券」的可疑申請個案，經深入調查，發現有詐騙集團利用中介公司，招攬不同的商戶作申請人，再以拆帳合謀的方式，企圖騙取資助。調查過程中，人員鎖定3個詐騙集團，當中涉及逾50宗有詐騙成分的資助申請，總共涉款1,036萬港元。其中有3宗已經獲批，最高一宗獲得約20萬港元資助款。

前日(9日)及昨日(10日)，執法部門展開代號「突風」的行動，以涉嫌「串謀詐騙」、「企圖欺詐」及「欺詐」等拘捕21男14女(24至62歲)，包括8名虛假科技服務供應商的董事和公司秘書、23名店舖負責人和4名中介公司負責人，有人亦在警誡下承認串謀詐騙。行動中，人員一共搜查64間涉案公司、被捕人士住所和辦公地點，檢獲一些和涉案公司營運和員工有關的紀錄、銀行文件、電子儲存裝置和36萬港元現金，同時成功凍結2個屬於涉案中介公司的銀行戶口，涉款約95萬港元。另外，人員在其中一個不良中介公司的辦公室內，搜出大量涉及「科技券」申請的文件和資料，人員將會針對相關物品作調查分析，相信行動已成功瓦解該3個集團，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

其中一名被捕人士，據報為前元朗區議員林進，他在2021年辭任區議員後，同年成立搬屋公司。惟記者問及林進案的情況時，執法部門拒絕就個別事件提出回應。

創新科技署的人員表示，該署在2016年在創新及科技基金下推出「科技券」，目的是資助本地企業使用科技服務及方案，以提高生產力或將業務流程升級轉型。「科技券」的申請者必須在香港登記或註冊成立的公司，或在香港成立的法定機構，並且符合多項條件，包括申請時在本港有業務運作、業務運作與「科技券」申請項目相關等。現時，每家企業的累計資助上限為60萬港元，最多可獲批6個項目，並可應用於與科技顧問服務、設備和軟硬件。自項目推出以來，截至2023年12月底，扣除其後撤回或未能處理者，一共收到約3.6萬宗申請，當中逾3萬宗已經獲批，當中約9成5為中小企，資助總額約53億港元。

創新科技署及秘書處在去年收到有關「科技券」申請的舉報，檢視和分析相關資料後，初步認為有可疑，因此立即將有關資料交予執法部門跟進，並在經過數個月的調查後，展開上述拘捕行動。大部分可疑公司在申請「科技券」資助期間，已經被發現有問題，秘書處已即時停止相關個案處理，故此絕大部分的涉案人士未能成功獲取款項。

執法部門的人員指出，調查顯示，有不良中介公司會透過社交媒體或以「Cold call」手法，招攬一些中小企公司或商舖，例如食肆、零售商舖等，以「不成功不收費」作招徠，誘使他們申請資助，藉此騙取及瓜分款項。期間，中介公司會提供「一條龍」服務，包括替商戶填寫申請表、遞交文件、虛構相關科技服務方案，甚至開立一些電郵地址，假扮申請人與秘書處作溝通。

除了利用中介公司進行招攬外，詐騙集團亦會透過親友開設多間科技服務供應商，對相關申請人的科技項目作出報價，此舉既滿足「科技券」申請最少要有3間獨立公司作出報價的要求，亦確保中標公司必定是受集團控制。行動又發現，部分科技服務供應商的負責人，實質為家庭主婦、油站職員、水手及倉務員等，並無任何科技背景或資歷，而公司亦未見有任何實質運作。

此外，創新科技署在發放資助前，需要申請人提交向科技服務供應商付款的證明，人員發現中介公司會透過一些關聯公司，將相關款項過數到申請者的戶口，或者將現金交予他們，再由申請者透過銀行轉帳方式，匯款予詐騙集團所控制的科技服務供應商，從而製造虛假支付證明。

至申請後期，中介公司會代申請人提交項目完成報告，連同之前的支付紀錄證明，誘騙署方批出最終資助。待得到資助後，申請者及中介公司會以「三七」或「六四」比例分帳。另一方面，詐騙集團亦會利用一些空殼公司申請「科技券」資助，再在申請過程提交偽造業務紀錄，例如發票、銷售紀錄等，以滿足申請要求。據了解，涉案的科技提升方案一般涉及企業資源管理系統，而且供應商提出的方案均非常相似。

執法部門強調，政府推出「科技券」是為了支援本地企業和機構，對於有不法之徒意圖用欺詐手段騙取公帑，該部門予以強烈譴責，並會繼續與創新科技署保持緊密合作，交換情報，就可疑申請個案作出全面而深入的調查，將騙徒繩之以法。