新春花車巡遊復辦　開支倍增至3800萬　旅發局料吸引15萬欣賞

闊別5年、賀歲盛事花車巡遊「新春國際匯演之夜」將再度在今年農曆大年初一(2月10日) 晚上登場。當晚將有9輛花車、29支國際、本地表演團隊齊集尖沙咀，載歌載舞，為一連串賀歲活動打響頭炮。主辦的香港旅遊發展局指，今年的國際表演團隊眾多是「歷年最強表演陣容」。

在大年初一晚上8時，9輛的花車、13支本地表演隊伍及16支國際表演團隊會以「龍騰香港賀新歲」為主題，其中率先出場的國泰花車以「傳統新繹，龍年喜飛」為主題，將傳統的龍融合創新元素；香港賽馬會花車則由璀璨駿馬牽領登場；而旅發局花車上由多個幸運風車組成的舞龍,與璀璨的天際線互相輝映。今年花車當中亦會有卡通出場，一眾Mr. Men Little Miss角色會向大家拜年。

除了花車，歷年陣容最強國際表演隊伍與本地隊伍亦會齊集獻技，其中16支國際表演隊伍來自12個國家或地區，包括剛剛登上「日本紅白歌唱大賽」舞台的超強人氣日本女子舞團 Avantgardey、西影炫舞派(Light Dancers, Spain)，以及德國星際之光(Universe of Lights, Germany)；亦有廣西壯族自治區壯美廣西鼓樂藝術團、西藏自治區昌都市康巴文化藝術團等。本地表演隊伍亦集合國際鼓號、藝術體操、專業花式跳繩、中國舞及印度舞等國際賽獲獎陣容，當中專業花式跳繩及藝術體操更邀來香港代表獻技，亦有舞龍舞獅表演，展示飛龍在天的功架。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文表示，今年「新春國際匯演之夜」的總開支約3,800萬港元，較對上一次2019年預算的1,900萬港元倍增，亦轉上次實際開支升40%，估計可吸引15萬人沿途欣賞巡遊，與過往相若，當中約30%為海外旅客，其餘70%為港人。陳解釋，經費上漲因為今屆匯演為歷年最盛大，更多演藝人員之下，機票、酒店成本隨之增加，而今屆的巡遊路線與以往一樣，因此預計觀看人數受限。

巡遊隊伍當晚由香港文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，並以香港喜來 登酒店外為終點。另外匯演開始前約下午6時，13個表演團體將率先沿巡遊路線呈獻舞蹈、魔術、音樂及花式足球等多元化表演，為現場觀眾熱身。