國泰連日臨時取消航班　林紹波：2月機師人手編制下周釋出

國泰航空連日來不斷臨時取消航班惹來各界氣憤，該公司行政總裁林紹波今日(11日)出席活動後首度回應事件，指公司在去年低估候命機師人數，導致聖誕節至1月流感高峰期面對機師人手不足，需取消部分航班。為預留人手確保即將來臨的年廿八至大年初九的出行高峰期航班，國泰主動取消每日12航班，其中至今未有農曆高峰期航班被取消。

林提到，取消的航班帶多為短途航線，即日亦有其他時段的替代航班，一般會提早至少有數日至數周時間通知受影響乘客，除了本周日(7日)取消較多航班，只能在取消前數小時通知，並向受影響乘客再次致歉。被問到取消航班總數及受影響乘客人數，林未有正面回應。

他指出，機師更表均提早一個月釋出，因此在聖誕期間發察覺候命機師不足時，一月更表已出爐，令問題已延伸，需緊急取消1月航班，而2月的機師更表將在下周釋出，已吸取教訓，確保運作正常。

至於機師工會早前指，人手不足因為國泰在疫情期間裁員所致，林指出，國泰人手重建已較其他城市遲起步，但運力已由2022年中少於10%，升至去年已70%，形容重建過程算快，團隊淨增長逾4,000人，部分在疫情期間離職機師重投團隊，今年料再增長5,000人。他又指，機師、機艙服務員等員工群組的流失率回復正常。