無業漢涉走私瀕危珊瑚斷正　再被揭參與洗黑錢被捕

香港海關在2022年7月於香港南部水域，偵破一宗利用貨船走私案件，檢獲一批包括珊瑚等走私貨物。經核實後，該批珊瑚屬於受管制的瀕危物種，價值高達80萬港元。涉案被捕人士獲准保釋候查期間，海關財富調查科亦展開跟進調查，發現其中一名被捕男子的銀行戶口，在過去2年半間處理740萬港元的頻繁交易。由於該男子現時報稱無業，懷疑他參與洗黑錢行動。

因此，海關今日(11日)搜查一住宅，拘捕該名35歲本地男子，搜獲銀行卡及銀行文件等證物。調查發現，被捕男子的2個個人銀行戶口，於2021年3月至2023年9月期間，處理超過740萬港元可疑資金，且有典型洗黑錢特徵，即有極大額現金存取，2戶口有高達140萬港元現金存入及逾100萬港元現金提取。戶口同時涉及大量交易對手，總數高達700個個人及公司戶口，交易量超過6,700宗。不過，該男子在過去數年的稅務紀錄，總收入少於1萬港元。

另外，男子在收取相關資金後，採取快入快出的策略，可見該些交易呈過渡性。其中一個戶口於一日內收到數筆共20萬港元款項，即日已被轉移到第3方戶口。此外，男子在收取資金後，會於數日後打回原本的戶口，形成掉頭式交易，以上種種事例均屬於典型洗黑錢特徵。海關將根據《有組織及嚴重罪行條例》繼續調查案件，包括該男子的背景、資金來源及流向等，不排除有更多人被捕。