流感確診率錄11.77%超基線水平　防護中心宣布踏入冬季流感季節

冬季流感季節殺到！衞生署衞生防護中心今日(11日)宣布，根據截至上周六(6日)的監測數據，本地季節性流感活躍程度繼續上升，並已超越基線水平，表示香港已踏入冬季流感季節，本港在上周錄得11宗院舍/學校個案，共涉及47人，在本周截至昨日(10日)相關病例更倍增至21宗，患者達91人。防護中心預期未來數周流感的活躍程度會進一步攀升，呼籲社會各界應提高警覺並加強個人保護措施，以應對流感。

繼去年最後一周公立醫院流感入院率錄得高於基線水平後，防護中心公共衞生化驗服務處及醫院管理局收集的呼吸道樣本中，季節性流感病毒確診百分比亦於截止上周六的一周升至超越基線水平的11.77%，而期間檢測出的流感病毒主要為甲型(H3)流感，約佔77%。

同期，公立醫院流感入院的比率也進一步上升至每一萬人0.68宗。此外，流感樣疾病爆發的數字自聖誕及新年假期結束後也出現上升，截至上周六的一周共錄得11宗院舍/學校的相關爆發報告，涉及47人。該11宗爆發個案，包括2宗來自小學、3宗屬安老院舍、3宗殘疾人士院舍、2宗醫院，以及1宗特殊學校。至於本周日(7日)至昨日的數字更出現倍增，防護中心期間共接獲21宗院舍/學校的相關爆發報告，涉及91人，而小學及學前機構分別佔了13宗及2宗。