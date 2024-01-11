「老鼠煙」奇招吸客　執法部門去咗邊？

30元一包「老鼠煙」充斥社區，傳單派上門無視法律，港府一味大加煙稅，煙民無戒煙，反而轉買平價「老鼠煙」，賠上健康，弄巧反拙；《東呼即應》繼續探討非法私煙市場運作，追查供應商的背景及「「老鼠煙」」來貨價。私煙蠱惑招混入市面出售，宣傳手法層出不窮，雖然《吸煙（公眾衞生）條例》已禁止任何形式的煙草宣傳廣告，惟負責執行條例的控煙酒辦公室職員不見影蹤，難怪私煙黨明目張膽宣傳，無法無天。

自去年港府上調煙草稅後，香煙零售價上升，私煙亂象更加猖獗。上集《東呼即應》團隊明查暗訪，發現市面上一些報攤、士多公然出售價格極低的香煙，最便宜30元便有一包，相比每包20支包裝香煙要交的50元煙草稅更便宜，很可能是「老鼠煙」。當局大加煙稅，完稅香煙與非法私煙之間的價格差距愈擴愈大，不法之徒覷見商機，當然想分一杯羹，結果就是進一步催旺近年已甚為猖獗的私煙市場。

不法集團出盡手段，利誘小商販幫忙散貨，有報檔檔主表示，那些銷貨員到報紙檔口推銷新牌子香煙，即「迪X路」及「摩X」，來貨一條300元有找，便覺得有古怪，但銷貨員送煙讓檔販給顧客試食，又指可以「寄賣」，有貨賣出才計數，行家雖然發現有「蠱惑」，但為了生活都不夠膽拒絕。

檔主指，若拒絕替他們賣煙，就會不停被騷擾，直到答應為止，有時他們又會聲稱旁邊數間店都有賣，如果不賣可能會沒有生意而結業，加上這些煙賣一包賺十多元，慢慢開始有行家答應。檔主又透露，煙商沒甚麼要求，但賣得愈多 「獎金」就愈多，又會舉辦「獎勵計劃」，成功推銷來客買「老鼠煙」，又會免費再送新一批貨給行家賣，如無底深潭般「賣極都賣唔完」。

《東呼》根據收到的私煙單張，致電上面的電話號碼，對方不斷推介各種口味，又以農曆新年為由，慫恿大量入貨，稱落單滿30條煙可減1,300元，第一次送貨會送上住宅，之後就可選擇樓下交收，甚至可送到公司，以現金付款即可；但當被問及香煙牌子的產地，對方就前言不對後語，一時承認是「關口貨」，一時又指是南韓版、國際版，聲稱是歐洲出產，並非內地煙。《東呼》團隊經一番查找，亦無法查到與品牌公司有關的網站。

報販協會主席林長富指出，本港法例禁止任何形式的煙草宣傳廣告，但私煙商本就是不法分子，自然不會理會法例，為了銷售額，大玩各種噱頭宣傳，更會透過網站進行宣傳，稱可速遞送貨，又會聲稱自己是歐洲牌子，相關香煙已完稅，是正途入貨，形容「說謊說了100次，說到好像真的一樣」。他建議當局加大宣傳力度，令市民懂得分辨「老鼠煙」，又提醒市民可善用協會的「打擊私煙平台」舉報，以防「老鼠煙」流入市面。

私煙蠱惑招混入市面出售，報販協會日前聯同立法會議員，向商戶宣傳拒賣私煙的資訊。議員邵家輝表示，對於一些店舖售賣低於煙稅50.12元的香煙，當局要多進行宣傳及調查，長遠亦可考慮對在香港銷售的香煙加設獨特二維碼，只要海關掃描二維碼，就會知道香煙有否交稅。

我們就打擊私煙廣告宣傳，向衞生署控煙酒辦查詢過去一年的執法行動，對方沒有正面回應打擊網上宣傳，但針對屋邨派發傳單方面，由2021年至今共向12人派發私煙傳單並涉及分發吸煙產品廣告罪行的人士提出檢控。

私煙問題這麼猖獗，3年才拉到12人，真的令人質疑有關部門的辦事能力，除了捉人在非吸煙區食煙、加煙草稅，應付私煙問題又會否這麼有效率呢？

根據香港《吸煙（公眾衞生）條例》(第371章）第13B條明確規定，任何人不得將或安排將吸煙產品廣告，置於互聯網上，無論網站、傳單或實體店所售的是否私煙，標明「提供煙草產品予顧客試食」，以及透過內容推廣、誘使、建議及促請購買或使用吸煙產品，明顯已屬犯法。

只可惜，負責執行條例的控煙酒辦公室不見蹤影，難怪私煙黨愈來愈明目張膽地宣傳。私煙失控，此時當局還想再加稅，控煙不成，肥了私煙集團，還想反打擊合法零售，其實早在加煙草稅之前，已有不同團體向當局表示憂慮，加稅最終只會適得其反，兼助長非法私煙市場。當時當局表示「可以靠執法解決」，但現在看來，控煙酒辦公室似乎執法敷衍了事，說了就當已做了。

《東呼》之前就報道過，有假煙攙雜私煙出售，醫學界人士指，假煙成分不明混入有毒物質更多，過去更曾發現「高仿真」的接嘴假煙，甚至混入老鼠及人的糞便，對健康禍害認真深遠。控煙酒辦除了要打擊違法的香煙宣傳廣告，更應該「即應」採取行動，阻止非法香煙銷售活動，以減少對公眾的危害。