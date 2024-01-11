帶女子上酒店指插陰道陽具碰臉　男商人非禮罪成

操普通話的男商人，2022年於機場等候核酸測試時，認識剛從美國來港的女子，並交換微信。數日後該商人藉與該從事醫療工作女子傾談如何打入中國市場，商約在酒店中菜廳午膳，又以助她手機充電為由，帶她到酒店房間，期間涉嫌意圖強姦及非禮她。該商人其後被捕，他否認企圖強姦及非禮兩罪，早前在高院受審。6女1男陪審團今(11日)退庭商議約8小時後，一致裁定被告企圖強姦罪脫，並以5比2裁定被告非禮罪成。法官押後到明午(12日)12時聽取求情，期間被告須還押。

54歲被告韋德恩，報稱任職商人。他來自內地，持有香港永久居民身份證。控罪指他於2022年8月18日，在旺角希爾頓花園酒店一房間內企圖強姦及非禮X。控方開案陳詞指，案發前3天，被告在機場等候核酸測試時認識X，其後在機場的士站兩人再相遇，因目的地相同，故一同乘的士去上環。兩人交換微信。兩人及後再透過微信相約見面，最終決定於案發當日下午，在涉案酒店中菜廳同午膳。

控方指，午膳期間，X發現手機無電，表示要離開，被告叫X去酒店房充電，及繼續傾談。期間，被告捉住她，把其按在床上，再脫X的內褲等衣物，企圖強姦她並吸吮她乳房。X一度稱正來月事，被告卻稱「不介意」，惟因X反抗被告未能成功與X性交。被告其後改稱：「玩別的」，以手指插她陰道及以陽具貼近她臉，直至X稱要報案，被告才稱：「我尊重你」並停手。X及後穿衣離開並稱：「沒想過你是這樣的人」被告回應指：「真沒意思」，又稱大家都是成年人，更指她在美國住了很久「這不是很正常嗎？」。

案件編號：HCCC 238/2023