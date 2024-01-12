梨木樹邨財困夫婦失聯　女兒揭發燒炭雙亡

葵涌揭發燒炭雙屍命案，現場在梨木樹邨樂樹樓一單位，昨日(11日)晚上8時22分，一名19歲姓麥女子下班後返回上址住所，發現大門反鎖，拍門無反應，且屋內傳出異味，她恐居於上址的父母發生意外，隨即致電兩人，但同樣無人接聽，她恐有人暈倒屋內，於是報案。

消防員到場破門進入單位，赫見該對同為46歲姓麥及姓范夫婦昏迷倒臥在睡房，旁邊有兩盆燒過的炭，救護員證實兩人已明顯死亡。執法人員於現場檢獲多封遺書，消息指，兩人近日因金錢問題困擾，不排除因此尋短，人員經調查後，把案件轉列「屍體發現」，正就事件展開調查。至今日(12日)凌晨時分，仵工將兩名事主的遺體舁送殮房，死因有待驗屍後確定。

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