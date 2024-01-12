東方日報A1：股樓流血不止　唔撤辣減稅冇藥醫

踏入新一年，香港未見新開始，股市連跌7天、樓市更連跌最少7個月。而香港中產人士面對不少的問題和挑戰，在昨日舉行的立法會會議中，多名議員均批評政府未有扶助中產，該批人缺乏社會保障，常常感到是被忽略的一群，憂慮怨氣愈來愈重，要求財政預算案中推出減免差餉和地租等扶助中產措施。同時，面對股市樓市急跌，有政黨建議當局全面「撤辣」，下調股票印花稅稅率至0.05%，恢復一簽多行安排，並擴大至大灣區其他城市等救市。

立法會昨通過「關注中產階層的需要」議員議案，會上大批議員指出中產面對的種種困難，其中議員管浩鳴指，經濟急速放緩加上通脹加劇，營商環境亦持續轉差企業縮減架構，令中產失去了大量的晉升機會，收入增長幅度亦大不如前，加上他們「交稅多、福利少」，長期感到被政府忽略，日積月累之下，憂慮怨氣會愈來愈重，對本港的長遠穩定發展百害而無一利，促請政府在下月的預算案中，為中產家庭延長自置居所貸款利息扣稅年期至25年，而最高扣減額則由每年的10萬元增至15萬元，同時提供減免差餉和地租等。

議員林新強亦指過去多年每次有議員提出中產議題，政府都以國際間無中產定義，促港府設中產事務委員會，針對中產需要提出措施。亦有多名議員指中產缺乏社會保障，生兒育女亦甚艱難，倡設兒童醫療券，家庭免稅額等加強支援。

不過，在經濟持續低迷的情況下，奈何政府對中產苦況，仍然充耳不聞，至今仍未全面撤辣，助中產置業。即使政府在去年的施政報告落實樓市「減辣」及下調股票印花稅，然而樓市和股市依舊不見起色。經民聯以及新民黨昨向政府遞交財政預算案建議，均要求樓市全面「撤辣」，並進一步下調股票印花稅稅率至0.05%。其中經民聯主席、議員盧偉國表示，樓市和股市在疫後不振，對香港經濟其他領域產生負面的連鎖反應，也削弱本地市民和海外投資者的信心，促樓市全面撤辣、下調股票印花稅，同時放寬上市規則，重建經濟信心，以吸引外資和管理人才。

議員林健鋒則認為恢復一簽多行安排，並擴大至大灣區其他城市有助振興經濟，又冀政府在開放關口時作出適當安排，特別是新春將至，本港運輸機構要做好交通安排，「唔好再一次令旅客掃興」。

至於新民黨主席、議員葉劉淑儀則指，當局2011年推出的「辣招」原屬需求管理措施，現已不合時宜，即使由去年10月25日起，買家印花稅和新住宅印花稅由15%減至7.5%，但樓市仍無起色，建議全面「撤辣」，減輕置業人士壓力，穩定樓市。另外，政府早前將股票印花稅稅率減至0.1%，股市同樣沒有甚麼起色，又指香港是少數買賣雙方都要繳付印花稅的地區，因此認為有進一步下調的空間。亦建議金管局動用部分外匯基金如5%，購買本港的優質上市公司股票，冀可刺激交投、加強投資者信心，而有關投資收益亦可充實庫房。

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