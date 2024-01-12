新一期綠置居入場費僅樓價5%　房委會：不擔心受樓市影響

「綠置居2023」將會在今年第一季接受申請，新推出的長沙灣麗玥苑項目，涉及2,359個單位，淘汰了最小單位型號，加入了呎數達646呎的最大單位，項目將會以市價52折發售。房委會資助房屋小組主席黃碧如今早(12日)在電台節目表示，該屋苑位處市區，交通便利，定價方面基本上不算高，資助小組早前亦延長供樓按揭保證期及按揭還款期至30年，綠表申請人入場費是樓價的5%。即使樓市目前較淡靜，相信今年首季將推出的綠置居具吸引力，不擔心受樓市影響。

房屋委員會資助房屋小組委員會通過「家有初生優先配屋計劃」及「家有初生優先選樓計劃」，將適用於「居屋2024」。家有初生配屋計劃下，只要申請凡有於去年10月25日或以後出生而年滿1歲或以下的初生嬰兒，公屋輪候時間便會縮減一年，獲得優先一年處理，有關申請者必須在該合資格初生嬰兒年滿1歲當日或之前，將有關初生嬰兒加入其公屋申請內。

問及可以放寬條件至有子女的家庭、懷孕16周婦女的家庭都合乎申請資格，黃碧如認為要平衡其他公屋輪候人士的需要。若所有將有子女的家庭都納入優先揀樓權，將佔用很大百分比，影響其他人的揀樓機會，不宜計劃複雜化。