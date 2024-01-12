21外勞司機抵港考牌訓練　業界不擔心「肥佬」耽誤出車

政府推出運輸業輸入勞工計劃，招募客車及跨境旅遊巴司機，運輸署表示，截至本周一 (8日)，已有21名輸入跨境直通巴士司機抵港，正進行駕駛訓練、就讀職前課程及參加駕駛考試。有跨境巴士公司負責人表示，目前跨境巴士行業仍缺少30%司機，形容輸入外勞是形勢所迫，刻不容緩。

運輸業輸入勞工計劃輸入上限900名小巴司機及800名客車司機，運輸署表示，首階段已分別發放262個及246個本地客車和跨境直通巴士司機配額，暫時有13名輸入本地客車司機及21名輸入跨境直通巴士司機已抵港，並正進行駕駛訓練、就讀職前課程及參加駕駛考試。

非專利巴士聯會主席蔡順基表示，首批已有25名司機獲批，正等候辦理簽證等手續，預計最快可在農曆新年前後抵港，隨即會安排相關路面駕駛培訓，重點是要求他們熟悉本港路面的交通指示牌、適應左右軚不同等情況。

被問到會否擔心所聘請的司機或因考牌不合格耽誤「出車」時間，蔡對此有信心，透露司機均在內地有大巴車牌，並駕駛跨境路線，故他們本身已「揸開」內地好多城市，「上到去一啲都唔使擔心，落嚟我哋都會加強培訓。」他承認，本港部分交通規則與內地不同，加上路面及人口更窄及更密集等，內地司機首次投考或需做足功課，但相信熟悉後問題不大。

粵港直通巴士協會副理事長張劍平則表示，現時大把「吉車擺喺度冇人揸」，認為輸入外勞司機有助紓緩困境，透露首批已申請約10名外勞司機，並已獲入境事務處批准，本周已向內地相關部門申請赴港證件，料待約兩周後至下月可正式到港。至於通過考核後的司機，他指未來將駕駛由港九新界市區不同站點、經皇崗口岸和深圳灣口岸出境北上的巴士，具體路線未定。