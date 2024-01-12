涉觀塘撞孕婦致其失救　肇事司機提堂　保釋遭拒還押4月再訊

觀塘一名懷胎四個月的孕婦，於周二（9日）下午，在觀塘駿業街橫過馬路時，被一輛由海濱道轉入的貨車撞倒，當場吐血陷入昏迷，隨後由救護車送往廣華醫院搶救，惟經搶救後不治。肇事貨車司機於事後被捕，並於昨日（11日）被落案起訴1項危險駕駛引致他人死亡罪，案件今早(12日)於觀塘裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後至4月12日，以等待進一步調查、死者的驗屍報告，及翻查閉路電視紀錄。裁判官最終批准將案件押後，辯方曾替被告申請保釋，但遭拒絕，被告須還押。

被告梁志華（59歲），報稱貨車司機。他被控1項危險駕駛引致他人死亡罪，指他於2024年1月9日在觀塘海濱道與駿業街交界，在道路上駕駛一輛中型貨車，引致陳健晴死亡。身型較矮、身穿墨綠色風褸的被告表現平靜，一直望着裁判官，並表示明白控罪。

事發於本周二下午3時許，一輛24噸貨車沿觀塘海濱道行駛，在右轉入駿業街期間，司機懷疑收掣不及，貨車撞倒一名横過馬路，已懷孕4個月的婦人。該婦人挨撞吐血倒地，當場重創昏迷，有途人赫然見到意外發生，隨即報案求助。該孕婦一度在廣華醫院深切治療部留醫，其後轉至神經外科病房繼續救治，一直陷入昏迷。孕婦腹中胎兒於意外後已無心跳，該孕婦則於昨日早上證實不治。 肇事司機則於事後被捕，並於昨日被落案起訴1項危險駕駛引致他人死亡罪。

案件編號：KTCC 77/2024