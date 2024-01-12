建造業人手短缺嚴重　商會推算欠缺逾1.8萬人

香港建造商會去年11月進行最新一輪「建造業勞工需求調查」，推算當日全港工地欠缺逾1.8萬人，反映業界人手短缺仍然嚴重，建議當局繼續以多管齊下的措施，透過不同渠道填補人才，以提升香港生產力，及滿足住屋和商業發展等需要。

建造商會每年均進行兩次「建造業勞工需求調查」，最新一次調查於去年11月進行，是政府宣布推出「建造業輸入勞工計劃」以來首次進行的需求調查。據會員提供共192個工地的資料，當日有48,406名工友工作，欠缺8,208人，供應與需求相差14.5%。

調查發現，當中最缺乏人手的工種，首位為鋼筋屈紮工，供應與需求相差達35.58%；緊隨其後是電氣裝配工，達15.12%；空調製冷設備技工的供應與需求亦相差達24.71%。比對當局數據後，該會推算當日全港工地欠缺18,431人。

建造商會表示，政府去年7月推出建造業輸入勞工計劃，在審核首輪申請後，同年10月批出4680個配額，涉及20個工程合約，有助紓緩迫切的人手短缺問題及填補人才，協助工程按照進度，但由於是次調查是輸入計劃批出首輪配額約一個月後進行，大部分獲批來港的勞工當時尚未正式到地盤工作，加上當時批出約4成配額，故今次調查尚未完全反映輸入勞工計劃全面落實後的勞工需求情況，當局應繼續留意人力需求情況。