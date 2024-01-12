茶行太子女瞞洪門宴行蹤罪成　官斥新冠致認知障礙說法矛盾

城中名人官員2022年1月於灣仔灣景中心一餐廳參加全國人大代表洪為民的生日派對，事後因有人染上新冠肺炎而令事件曝光，更揭發部分賓客違反口罩令和並無使用「安心出行」。有份出席這場聚會的榮源茶行太子女王詩雅事後確診，她被指隱瞞行蹤被起訴。她否認4項傳票控罪受審，辯稱新冠肺炎影響其認知功能。案件今日(12日)在九龍城裁判法院裁決。裁判官批評被告說法自相矛盾，認為被告沒有認知障礙，裁定4罪均罪成。裁判官批准被告保釋至3月4日再聽取求情及判刑，期間被告准以1,000港元保釋，期間除部分日子外，其餘時間不得離港。

37歲被告王詩雅，原被控8項傳票控罪，其中4罪獲撤控，她現在面對4項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪受審，涉及虛報1月3日晚赴宴當日的行蹤。控方指，被告聲稱是離家前往灣景中心一餐廳，但其實她是從另一處前往涉案餐廳。辯方其中一個抗辯理由，是被告患新冠肺炎，影響認知功能，沒有犯罪意圖，並傳召腦神科專家作證。控方專家則指，被告當時「行得走得」，唯一病徵是輕微咳嗽。

裁判官裁決時指，辯方所傳召的腦神科專家，並沒有以客觀檢測工具評估，便接納被告所說的主觀病徵；而且專家證詞忽略了被告的醫療紀錄，部分內容更是以猜測來支持說法，因此法庭不接受其供詞。裁判官續指，被告的供詞與醫療紀錄有衝突，例如她向辯方專家說自己記憶力差、專注力不足，但2022年1月6日左右的紀錄顯示被告無病徵，言語清晰；被告說法亦自相矛盾，例如一方面表示著重個人私隱，另方面卻在未核實身份下，便向來電者提供相關資料。法庭認為被告不是誠實可靠證人，裁定被告沒有因新冠肺炎而患認知障礙，她必然知道來電者是衞生署職員，判被告所面對的4項控罪全部罪名成立。

案件編號：KCS 17697-17701/2022