復常後首入流感季節　專家憂爆發期較長　倡視情況佩戴口罩

本港正式步入冬季流感季節，同時新冠疫情亦出現上升趨勢。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日(12日)表示，本港在1月踏入流感季屬預期之內，由於受新冠疫情下的措施影響，本港已有3年未有爆發流感，目前難預計爆發期時長，而參考內地數據推算，本港流感爆發期或持續較長時間，故認為需要特別留意傳播情況，並建議市民近期出門時可戴上口罩。不過，港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華則引述研究指戴口罩或礙兒童學習，不建議外出時一律戴口罩，但認為在人多或不通風等情況下可佩戴。西醫工會會長梁漢輝指出，最近首次確診新冠的病人增多，但症狀不算嚴重，甚至較流感輕微。他又指，本地疫苗供應充足，呼籲市民盡早打針。

何栢良指出，5歲以上兒童及65歲以上長者因流感入院的比率近日出現急升，預料未來1個月的入院上升速度會加快，公私營醫院的兒科及長者病床需求將會急增。他又指，本港因新冠疫情之故，已有3年沒有爆發流感，故需要特別留意並參考內地等其他地方的數據，他舉例指，若本港跟隨內地的流感爆發情況，則今年年初的冬季流感爆發期或持續較長時間。被問及本港新冠疫情是否更加活躍，何預料感染新冠病毒而住院的個案在未來1周會有明顯上升，提醒市民新冠病毒株變異的情況加快，並建議市民接種最新的XBB疫苗。

至於如何預計流感季節的時長，何栢良坦言目前未有精準方法可預計，並指新冠疫情前，流感季節平均維持14周，由確診比率超越基線水平起推算，冬季流感在約4至5周便到達頂峰期，並會持續一段時間後才回落，但亦有部分季度因兩種流感接連爆發，導致爆發期延長，甚至可長達20周。對於有否需要使用北大嶼山醫院香港感染控制中心，何認為公營醫院面對的最大困難是人手調配，尤其涉及重症或兒童的住院個案，在安排上並不容易。

疫苗接種方面，何栢良指，本港社區目前仍未有較好的群體免疫，雖然最近流感疫苗接種率一直上升，但仍未超過7成或8成水平，尤其兒童及長者群組，他建議市民近期出門時可戴上口罩。關日華則認為在流感季節期間，外出時不宜一律佩戴口罩，並引述研究指戴口罩可能影響兒童或青少年的學習和社交接觸，阻礙他們觀察他人的表情，又形容戴口罩是較消極的措施，最積極是盡快打流感針。不過他指，在人多擠迫、不通風的地方，或者留意到附近有人出現呼吸道病毒感染病徵，就應戴口罩保護自己。

對於近日兒童流感個案增多，關日華指出，與新冠疫情過後的「免疫負債」有關，他解釋疫情期間實施嚴格的防疫措施，尤其是3歲以下幼童，可能完全沒有接觸過流感病毒；而解除口罩令後，甲型H1、H3及乙型流感病毒等個案就相應增多。他續指，隨着感染流感的人數增多，相關嚴重個案亦趨升，指兒童一旦感染流感，有機會出現抽筋，或併發肺炎、氣管炎等，甚至會細菌性或繼發性感染肺炎鏈球菌或甲型鏈球菌。他警告，流感併發急性腦炎，有機會對小童的腦部造成永久損害，甚至引致死亡，提醒家長盡快帶子女接種流感疫苗。