八警涉毆無家者屈藏毒　事主被指不誠實反駁「我唔識講大話」

8名警務人員於2020年在深水埗通州街公園執勤時，涉嫌誣衊露宿者藏毒、傷害露宿者及破壞對方的家當等，眾警否認刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正及藉公職作不當行為等共10罪，案件今日(12日)於區院續審。辯方續盤問被指遭被告毆打及被毀壞家當的事主。辯方指出事主自1984年起有多項暴力及不誠實案底，又指該事主過往曾與他人同涉販毒案，且曾作供圖助他人脫罪反被法官指斥他不誠實。事主則反駁稱：「我唔識講大話」。

涉案8名被告依次是郭展昇、韓廷光、梁飛鵬、龐雋詩(女)、林華嘉、莫志成、尹栢詩(女)及陳守業(27至46歲)。除林華嘉是警長外，其餘被告均是警員。他們共被控10罪，除郭涉及兩項刑事毀壞，另與梁及陳同涉一項傷人罪，其餘被告分別各涉一項至兩項妨礙司法公正及藉公職作不當行為罪。所有控罪均涉及於2020年2月4日及2月24日，在深水埗通州街公園發生合共3次的事件，涉及兩名越南籍男露宿者阮文山及LE Van Muoi(阿十)，阿十現已身故。8名被告案發時均隸屬深水埗警區特別職務隊第一隊。

辯方盤問阮文山時讀出其多項案底，當中包括7個涉暴力案底及17個涉不誠實案底，並直指阮與人衝突時會作出暴力行為，且非奉公守法及不能自控。阮則對辯方指稱表示不同意。辯方又指阮過往曾因販毒罪被判囚，他就本案所指稱的兩次事件，均是因阮不想警方再到涉案公園巡查，令他可繼續售賣毒品，故講大話誣陷警員。阮則不同意辯方說法。另外，辯方亦讀出阮於事發後的醫療報告指，阮從沒有向醫生表示過遭警員毆打，阮則堅稱有說過。

案件編號：DCCC 123/2021