機電工人短缺率略減至9.25%　料仍欠逾1500人手

政府去年6月中旬宣布「行業輸入勞工計劃」，其中建造業輸入勞工配額上限為1.2萬人。香港機電工程商聯會近日就本地機電工人人力進行調查，發現工人短缺率為9.25%，較去年4月同類調查結果的12.96%，短缺率稍為減輕3.7個百分點，推算全港工地現時仍欠缺超過1,500名機電工人。該會呼籲政府應維持輸入勞工計劃，同時亦應加強推廣及培訓，吸引本地新血入行。

香港機電工程商聯會於去年11月16日，向屬下會員進行機電工人的人力調查，經點算回覆的工地開工人數，共有10,207名工人工作，約佔全港當日在工地施工的機電工人人數70%，共欠缺1,041名工人，短缺率為9.25%。欠缺工人的工種，包括電梯、電氣、冷氣、消防、水渠及水喉等，當中又以機械打磨短缺率最高，達26.7%，其次是屋宇保安及通訊，短缺率為26%。

該會續指，相比去年4月的同類調查，工人短缺率由12.96%，稍減至最新調查的9.25%，推算全港工地目前仍欠缺超過1,500名機電工人。該會呼籲政府及有關方面，除了繼續執行「輸入勞工計劃」，亦應盡快推廣及加強培訓，以吸引更多本地新血入行，應付未來的工程量。