童樂居前職員3項虐兒罪成　官斥動作粗暴「一次都不能多」

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐童案，至今累計共34名女職員被落案起訴。其中1名五旬女職員被指對6名幼童故意忽略及作出虐待。她否認6項虐兒罪，經審訊後，區院法官李慶年今（11日）裁定當中的3項虐兒罪成，並將被告還押至1月23日判刑。法官批評被告行為「基本上連動作都唔會咁粗暴」，又指該些情況「一次都不能多」。

被告陳玉玲（51歲），共被控6項虐兒罪，控罪指她於2021年11月20日至12月4日期間，故意襲擊2歲男童U、3歲男童D及3名身份不詳兒童；於同年12月18日與另一被告陳麗娟故意忽略及襲擊2歲男童B。除涉及U與另外兩名身份不詳兒童的控罪被裁定罪名不成立外，其餘控罪均罪成。

法官直指被告證供顯然不可信且前後矛盾，解釋牽強及削足適履，並與涉案片段顯示的不符。不過因其中3罪的片段顯示被告使用的力度輕微，幼童亦無特別反應，故裁定脫罪。有關涉忽略的控罪，法官認為被告沒有可能見不到另一名職員的動作，她只是視而不見，聽而不聞，眼見同事暴力對待幼童卻佯裝不見，屬故意忽略。至於另外兩項罪成的控罪，法官認為被告的行為過火、且不必要及不合理，屬故意襲擊。

另外，區院今早亦處理另外兩名童樂居職員虐待院所內幼童之案件。兩名被告李晓儀及楊淑儀分別承認10項及7項虐兒罪，涉及超過14名幼童，2人分別曾拍打幼稚頭部、扯頭髮、把幼童摔落床，及把雙腿擘成一字馬等。因2人另涉共16人同被控的童樂居虐兒案，法官把判刑押後至同案不認罪被告審結後才處理。

案件編號：DCCC 541/2022、DCCC 150,152/3023