趁繁忙時間扒竊巴士及輕鐵乘客財物　兩雙程漢涉9案落網

執法部門於本月5至11日接獲多名市民報案，指於屯門區乘搭輕鐵及巴士期間被人暗中打開書包或手袋，袋內的錢包、現金和信用卡等均遭盜去，損失的財物總值約4.6萬港元。人員翻查大量閉路電視影片及分析情報後，鎖定2名目標男子，並在區內多個高風險性的地點進行針對性部署。至昨晨(11日)約7時，人員發現2名疑犯在輕鐵杯渡站徘徊，隨即尾隨他們到鍾屋邨輕鐵站一帶，繼而拘捕他們，並在其中一名疑犯身上，搜出部分與案件有關的贓物。

被捕人士分別為來自廣西及浙江杭州的內地人(31及55歲)，他們均是持雙程證來港，相信牽涉至少9宗「扒竊」及「盜竊」案，現正被扣留調查。調查顯示，賊人會在繁忙時段的輕鐵車站或巴士內，借人多擠迫的環境，尋找單獨乘車的女士犯案，再趁她們不留神之際，打開其隨身袋偷竊財物，然後用偷來的現金或信用卡到附近的商店購物。

調查人員呼籲，市民在乘搭公共交通工具時，應該保管好自己的財物，考慮把手袋或書包放於前方，以防止賊人有機可乘；如果乘車時有戴耳機聽音樂的習慣，可考慮只戴單邊耳機，時刻保持警覺。若不幸有財物被盜或遺失，請立即報案求助，並且即時停用相關電子支付服務。