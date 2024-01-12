指插陰道陽具碰臉男商人非禮罪成　求情指昨日喪母

操普通話男商人於2022年在機場等候核酸測試時，認識剛從美國來港的女子，並交換「微信」的通訊方式。數日後商人藉與該從事醫療工作的女子傾談如何打入中國市場，而約女方在酒店午膳，又以協助她手機充電為由帶她到酒店房，期間涉意圖強姦及非禮她。商人被捕後否認企圖強姦及非禮兩罪受審，昨被裁定非禮罪成，法官今（12日）聽取求情後，下令被告還押至1月26日判刑，期間為事主索取心理報告。

54歲被告韋德恩，報稱商人。他來自內地，持有香港永久居民身份證。6女1男陪審團昨退庭商議約8小時後，一致裁定被告企圖強姦罪脫，並以5比2裁定被告非禮罪成。辯方今求情時指，事主同意進入被告房間，故不能將事件完全歸咎被告，又力陳本案不涉預謀和暴力，冀法庭判刑時考慮。辯方亦透露，昨日陪審團退庭時，被告突然接獲母親離世的消息，辯方就脫罪部分申請訟費。法官聽罷陳詞後，將案押至1月26日判刑，期間索取事主的心理報告，屆時亦會處理訟費申請。

控方開案詞指，午膳期間，Ｘ發現手機無電，表示要離開，被告叫Ｘ去酒店房充電。期間，被告捉住她按在床上，再脫Ｘ的內褲等衣物，企圖強姦她並吸吮她乳房。Ｘ一度稱正來月事，被告卻稱「不介意」，惟因Ｘ反抗，被告未能成功與Ｘ性交。被告其後改稱：「玩別的」，以手指插她陰道及以陽具貼近她臉，直至Ｘ稱要報案，被告才稱：「我尊重你」並停手。

案件編號：HCCC 238/2023