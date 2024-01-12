政府向立法會提交今年立法議程　包括網絡安全法

政府向立法會提交本年度的立法議程，共有29條擬提交的法案，其中包括網絡安全(關鍵基礎設施)條例草案，由保安局負責，預計下半年提交，希望制定法律框架，訂定關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任，加強其抵禦網絡安全的挑戰的韌性。

上半年有多條法案將會提交立法會審議，包括牙醫註冊(修訂)條例草案，草案旨在提供新途徑引入合資格非本地培訓牙醫於指明機構執業，並革新牙醫和牙科輔助人員的規管架構，確保長遠有足夠人手支援本地公營或資助牙科護理服務；廢物處置(修訂)條例草案

修訂《廢物處置條例》(第354章)，規定大型屋苑和屋邨以及戶數較多的單幢住宅樓宇的物業管理公司和業主組織必須分類收集常見的可回收物，並交予下游回收商處理。

上半年還有防止殘酷對待動物(修訂)條例草案，施加對動物積極的「謹慎責任」、加重殘酷對待動物罪行的罰則，以及加強執法權力，以提升動物福利。下半年將會有公眾衞生及市政(修訂)條例草案，提升政府處理廣受公眾關注的環境衞生問題的執法效率及阻嚇力，以持續改善香港的環境衞生和市容。