財會今審議55億重建荔枝角收押所　造價貴再惹爭議

政府希望以超過55.6億元局部重建荔枝角收押所，以解決收押所設施老化及在囚人士羈管環境過度擠迫的問題，以及引入「智慧監獄」元素，惟項目在立法會工務小組委員會討論時已遭議員指造價太高，為「五星級的監獄」，質疑聲音延續至今日（12日）的財務委員會，料將進行記名投票。有議員質疑項目花費5.45億元在智慧監獄元素，涉及17項資訊科技工程，每項在3千萬以上，也擔憂智慧監獄系統有安全問題以及用其他國家的系統。

議員陳紹雄表示項目的建築工程、屋宇裝備工程，佔費用64%以上，另外有5.45億元的智慧監獄項目和整體費用打包，他指此舉讓立法會無法審議智慧監獄項目是否值得，當中涉及17項的資訊科技工程，平均每項3千萬以上，詢問當局可否解釋花費。懲教署副署長吳超覺表示又3億多是閉路電視系統，加入價值7000萬的影像分析功能，另外還有移動和位置監察系統、智慧健康監測系統。

議員林振昇也指荔枝角收押所每平方米建築費用單位價格為60,292元，用10年前大欖女懲教所每平方米36,920元比較，即便是計算通脹也有一定差距，局方隨後書面補充指若計算通脹，大欖女懲教所按照2023年9月價格價格為48,000多，荔枝角收押所為45,000多元，反而價格更低，詢問原因。建築署署長李翹彥表示數字只是參考值，而荔枝角收押所有810個收容額，讓單位價格減低。

在項目造價上，議員盧偉國表示若用監獄和酒店比較並不不公道，因需要高度設防，涉及特殊材料、器材的確是昂貴，認為如果覓地建新，相信較55億便宜，亦會更加理想，又指在工程上「拆下褪下」，會讓造價更貴貴、也會引來保安問題。卓表示監獄和懲教設施並非社區歡迎設施，因此建新收押所要遊說、溝通，相信挑戰不細，而重建則為較快的方式。

至於收押所是否「五星級酒店」的爭議，議員何俊賢不點名批評議員何君堯，指項目本身不需要在立法會財委會有如此多的議員發言，但由於有議員在未了解整件事的情況下誤導公眾，如「五星級酒店」、「牙科一入去唔想走」等言論，斥議會發言要負責，「有好多人唔敢講，但我認為唔知係咪因為選舉，好多人利用呢個平台（立法會）」，稱議會要以此為鑒。他又指收押所衍生的社會成本亦十分重要，稱劫犯和逃犯通常在醫院發生，「挾持人質要政府比架直升機佢」，因此要做好保安工作，否則「比個帳篷得啦」。

何君堯表示政府仍未能釋疑，認為哪怕荔枝角收押所收容額已達80%，還有1400位；而目前馬坑赤柱騰出2個監倉，因此行政程序上可以讓收押人士去其他地方，稱即便要做「五星級保安」，也要「慳得一億得一億」。卓強調目前在囚人口已達85%，即便可以搬去其他地方，但由於地方偏遠也難以讓親人探訪。

針對在囚人數上升是否和2019年反修例事件有關，卓指男性2016年開始明顯看到上升趨勢，2019之後每年遞增118至350多人不等，荔枝角收押所有163人和2019年有關，而在其他監獄已定罪超過600人，而目前收押當中，6成人從裁判處來，因此2019年反修例事件被捕人士並不構成最大壓力，預計未來幾年還押人數平坦。